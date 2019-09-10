Alibaba'dan resmen ayrılan Jack Ma, stadyumdaki partiyle veda edecek

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba’nın kurucusu ve başkanı Jack Ma görevinden ayrılıyor. Ma, yarın hem 55. doğumgününü hem de son gününü firmasını kurduğu Hangzhou’da olimpiyat stadında törenle kutlayacak.

Sıradışı uygulamaları ve ilginç önerileriyle bilinen Jack Ma, 20 yılın ardından resmen görevini bırakmaya hazırlanıyor. 55 yaşına girecek olan Ma, bundan sonra eğitim ve hayır işlerine odaklanmayı planlıyor.

Ancak Ma, 2020 yılına kadar yönetim kurulunda yer almanın yanı sıra firmanın ömür boyu ortağı olmayı da sürdürecek.

'DÜNYA BÜYÜK VE DAHA GENCİM'

Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Ma, “Ben her zaman ileriye bakan bir insanım. Geçmişe bakmayı istemiyorum. Hâlâ takip edecek pek çok hayalim var. Beni tanıyanlar bilir ki başıboş oturmayı sevmem. Dünya büyük ve ben de daha gencim, dolayısıyla yeni şeyler denemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl emekli olacağını duyuran Ma, altı yıl önce Alibaba'nın CEO'su olmaktan vazgeçmiş ve görevi devretmişti.

Hâlihazırda Alibaba’nın CEO’luğunu yürüten Daniel Zhang’ın başkanlık görevini Ma’dan devraldığı açıklandı.

Eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, ABD seyahatinde internetle tanışmasının ardından ülkesi Çin’e dönerek Hangzhou kentinde küçük bir apartman dairesinde 199 yılında Alibaba’yı kurmuştu.

Forbes verilerine göre Ma’nın kişisel serveti yaklaşık 40 milyar dolar, Alibaba’nın mevcut piyasa değerininse 480 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.