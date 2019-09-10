Edremitliler çaldı, Örümcek Adam oynadı

Edremit Belediyesi'nin sosyal medya hesabından sünnet şenliğine dair paylaşılan bir videoda, etkinlikler kapsamında çocukları eğlendirmek için Spider Man (Örümcek Adam) kostümü giyen bir kişinin kendisini müziğe kaptırıp ‘Roman havası’ oynadığı görüldü.

Belediye, görüntüleri espirili bir dille 'Son Dakika | Spider Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği’nde görüntülendi' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Dakika | Spider Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği’nde görüntülendi. #SaveSpiderMan pic.twitter.com/A2fAqklElo — Edremit Belediyesi (@EdremitBelediye) September 10, 2019

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