Monopoly'nin yeni versiyonu 'Bayan Monopoly' çıktı: Kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor

Dünya çapında çok sayıda oyuncusu bulunan arsa alım-satım ve yatırım oyunu Monopoly'nin 'kadınların daha avantajlı olduğu' yeni bir versiyonu yayınlandı. Oyuna, kadınlar erkeklerden daha fazla parayla başlıyor.

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Oyuncak üreticisi Hasbro, arsa alım-satım ve yatırım oyunu Monopoly'nin yeni bir versiyonunu yayınladığını açıkladı.

'Bayan Monopoly' (Ms Monopoly) adı verilen yeni oyuna göre, kadın oyuncular erkeklerden daha fazla kazanıyor.

Buna göre, kadınlar oyuna erkeklerden daha fazla parayla başlıyor ve kaıdn oyunculara her turda 240 dolar daha veriliyor. Bu ücret ise erkeklerinkinden 200 dolar fazla.

Hasbro tarafından yapılan açıklamada, "Erkeklerin yararlandığı avantajlardan kadınların yararlandığı eğlenceli bir tur oyunu. Ancak, erkekler kartlarını doğru oynlarlarsa yine daha fazla kazanabilirler" ifadelerine yer verildi.

"Kadınların erkeklerden daha fazla kazandığı tek oyun" ifadeleriyle tanıtılan oyun aynı zamanda eleştirilere de konu oldu.

Çok sayıda kullanıcı, oyunun ilan edilmesinin ardından 'cinsiyet eşitliğinin bu şekilde olmadığı' yönünde paylaşımlarda bulundu.

'Bayan Monopoly'nin Eylül ortasında ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Malezya'da satışa sunulacağı öğrenildi.