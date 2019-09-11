PornHub’ın sahipleri ‘intikam pornosu’ üzerinden kâr elde ediyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin filmleri sitesi PornHub, kişilerin rızası olmadan yayımlanan videolar nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Şirket, intikam videosu olarak adlandırılan içeriklerin yayından kaldırılmaları konusunda etkili hareket etmemek ve kopyalanmalarına izin vermekle suçlanıyor. Kopyalanan içerikler sitede tekrar yayına sokuluyor.
İntikam pornosu cinsel içerikli fotoğraf ya da videoların, kişinin bilgisi ve rızası olmadan internette paylaşılması anlamına geliyor. Bu tür videolar sıklıkla eski eş ya da sevgili tarafından, “ev yapımı”, “amatör” başlıklarıyla porno sitelerine yükleniyor.
İntikam pornosu mağdurlarından biri, gerçek kimliği gizlenen ve “Sophie” takma adını kullanan bir İngiliz kadın. Videolarının PornHub’a yüklendiğini kız kardeşinin sevgilisinden öğrendiğini aktaran Sophie, BBC’ye yaptığı açıklamada saldırıya uğramış gibi hissettiğini söyledi.
Yüz binlerce kez izlenen videolardan biri “İlk 10” listesine girmişti. Eski erkek arkadaşıyla birlikte bazı özel görüntülerini kendileri için kaydeden Sophie, videoların kopyalanması ve tekrar dolaşıma sokulması nedeniyle zor durumda.
GÖRÜNTÜLERDEN 100 FARKLI KLİP YAPILDI
6 videonun PornHub’da görüntülenmesi, kullanıcılardan birine 100 farklı video klip oluşturma fırsatı verdi ve ilk yüklenen görüntüler yayından kaldırılsa da kısa bir süre içinde internette tekrar dolaşıma girdiler.
Bu durum PornHub’a bildirildi ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Sophie, videoların PornHub’dan kaldırılması taleplerini değerlendiren başka bir şirketle görüşmesi istense de, kendisine etkili şekilde yardımcı olunmadığını belirtiyor.
Durumun polise bildirilmesinden bu yana kimse gözaltına alınmış ya da tutuklanmış da değil.
#NotYourPorn grubuna göre, intikam pornosu içerikleri PornHub’ın daha fazla reklam geliri elde etmesini sağlıyor.
PornHub ise rızasız paylaşılan içeriklere karşı sektördeki en ilerici politikalara sahip olduğunu savunuyor.
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