Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü: Joe Jonas bizi karıştırdı, beni öpmeye çalıştı

Sette oyuncuların kendisini zaman zaman Sophie Turner’la karıştırdıklarını söyleyen dublör, bu durumu önlemek için kendini sette hep uzakta tuttuğunu anlattı. Sophie Turner, haziran ayında verdiği bir röportajda, eşi Joe Jonas’ın set ziyaretinde bulunduğunu ve dublörünü kendisiyle karıştırarak öpmeye çalıştığını söylemişti.
Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü: Joe Jonas bizi karıştırdı, beni öpmeye çalıştıhttps://t.co/LbpsmnYMg8 pic.twitter.com/ry7GFtKAjq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 11, 2019
Dublör Laura da yaşanan bu olayla ilgili Daily Mail'e verdiği röportajda, “Ben onu bir iltifat olarak algıladım. Ne güzel bir iltifat” ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)