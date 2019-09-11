Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü: Joe Jonas bizi karıştırdı, beni öpmeye çalıştı

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner’ın dizideki dublörü Laura Butler, Turner’a olan benzerliği nedeniyle oyuncunun eşi Joe Jonas’ın kendisini öpmeye çalıştığını anlattı.

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner’ın dublörü Laura Butler, Turner’a olan benzerliği nedeniyle yaşadıklarını anlattı. Bir oyunculuk ajansına kayıt yaptıran 22 yaşındaki İrlandalı oyuncu, Ekim 2017’de dizinin son bölümlerinde rol alması için çağrıldı. Laura Butler, dizinin final sezonunda da rol aldı.

Sette oyuncuların kendisini zaman zaman Sophie Turner’la karıştırdıklarını söyleyen dublör, bu durumu önlemek için kendini sette hep uzakta tuttuğunu anlattı. Sophie Turner, haziran ayında verdiği bir röportajda, eşi Joe Jonas’ın set ziyaretinde bulunduğunu ve dublörünü kendisiyle karıştırarak öpmeye çalıştığını söylemişti.

Sophie Turner’ın Game of Thrones’taki dublörü: Joe Jonas bizi karıştırdı, beni öpmeye çalıştıhttps://t.co/LbpsmnYMg8 pic.twitter.com/ry7GFtKAjq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 11, 2019

​Dublör Laura da yaşanan bu olayla ilgili Daily Mail'e verdiği röportajda, “Ben onu bir iltifat olarak algıladım. Ne güzel bir iltifat” ifadesini kullandı.