Van kahvaltısı UNESCO yolunda

Yöreye özgü birçok çeşidin bulunduğu ve özellikle yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan 'otlu peynir', un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan balı gibi birçok çeşidin bulunduğu Van kahvaltısı, kentin tanıtımında önemli rol oynuyor.
Van'da, 2014 yılında gerçekleşen 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru denemesi, 51 bin 793 kişi ile kırıldı. Şimdi ise Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesi’ne alınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çalışma başlattı.
Van ile özdeşleşen kavramlardan kahvaltı kültünün geçmişinin yanı sıra günümüzdeki konumunun anlatıldığı dosya hazırlandı. Van kahvaltısında bulunan yöreye özgü Van otlu peyniri, Van cacığı, murtuğa, kavut, Van balı, Van kaymağı gibi kahvaltı çeşitleri detaylı olarak anlatıldı. UNESCO'ya sunulacak bu kahvaltı çeşitlerinin yapım aşamaları da tek tek video ile kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattık. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile üniversitemiz birlikte çalışıyor. Bu çalışma kapsamında UNESCO'nun bizden istediği Van kahvaltısının çeşitlerinden ziyade, bu Van kahvaltı kültürü nasıl oluştu, bugüne nasıl geldi ve en önemlisi Van kahvaltı kültürü bugün yaşatılıyor mu? Bu konuda biz Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Ocaklı'yı görevlendirdik. Kendisi Van kahvaltı kültürü ile ilgili gerek yazılı, gerek sözlü kaynaklara ulaştı. Bunları derledi, toparladı” dedi.
Şevli, “ Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ise bunu, örneğin Van otlu peynirinin ilk süt sağımından en son aşamasına, yani küp olarak gömülmesine kadar tüm süreçleri kayıt altına aldı. Biz de Van YYÜ ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak önümüzdeki ay UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Van kahvaltısını eklemek için çalışma başlattık ve önümüzdeki ay müracaatımızı gerçekleştireceğiz" diye ekledi.
Van'da kahvaltı işetmesi sahibi Adnan Timur, Van kahvaltısının kent için çok önemli olduğunu belirterek, "Besin değeri yüksek olan çeşitler mevcuttur. Bunlar içinde insanı gün boyu zinde tutan besinler var. Bu yüzden dünya çapında olması, bizim için çok önemlidir" diye konuştu.
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