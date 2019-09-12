Saç stilisti, şampuan reklamlarındaki sırrı ortaya çıkardı

Bir şampuan markasının reklam filminde oynayacak olan mankeni hazırlayan saç stilistinin yayınladığı video, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Yayınlanan videoda mankenin saçlarına ‘rüzgârda savruluyormuş gibi’ görünecek şekilde biçim verilip saç spreyiyle sabitlendiği görülüyor.

Televizyonlardaki şampuan reklamlarında rüzgârdan savrulan hacimli saçlar, her kadının hayallerini süsler. Ancak bir şampuan markasının reklam filmi için çalışan saç stilistin Sarah Laidlaw’ın yayınladığı video, olayın gerçek yüzünü açığa çıkardı. Videoda saç stilisti, reklamlarda görülen hacimli saçların satılmaya çalışılan şampuanla hiçbir ilgisi olmadığını gözler önüne seriyor. Zira set arkasında yapılan hazırlıklarda, saçlar ‘rüzgarda savruluyormuş gibi görünecek' biçimde şekillendiriliyor.

Laidlaw’ın, Instagram’dan yayınladığı videoda reklamın yüzü olan Angela Vrgoc isimli modelin saçları özenli bir şekilde yapılıyor. Ancak modeli bir vantilatörün önüne geçip saçlarının gerçekten savrulmasını beklemek yerine, saç stilisti modelin saçlarını sanki rüzgardan savruluyormuş gibi bir yana doğru şekillendirip saç spreyiyle sabitliyor.

Laidlaw’ın kısa sürece oldukça ilgi toplayan paylaşımına takipçilerinden pek çok yorum geldi. Kimisi bu çalışması ‘harika’ ve ‘çok güzel’ olarak nitelendirirken, kimileri de şaşkınlığını gizleyemedi.

Yapılan yorumlar arasında, “Bir daha televizyonda gördüğüm hiçbir şeye inanmayacağım” ifadeleri de yer aldı.