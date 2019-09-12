Moskova tramvaylarının elektrik kabloları, Rus fotoğrafçının objektifi ile sanat eserlerine dönüşüyor

Moskova’nın heybetli yapılarının fotoğraflarını çeken Rus fotoğrafçı Aleksey Narodizkiy, Moscow Metro Architecture isimli Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla, şehrin gittikçe daha da gelişen metro sistemini sergiliyor.
View this post on Instagram
Avtozavodskaya Station. #avtozavodskaya #modernism #soviet#socialist #USSR #architecture_hunter#architecturedose #archdaily #socialistmodernism#socmonumentalart#architecture #brutopolis #brutgroup#socheritage #brutal_architecture #brutalism#brutalistarchitecture#socialistarchitecture#communistarchitecture #concretearchitecture #archiporn #archiphotos#architecturephotography #sovmod#sovietmonument
View this post on Instagram
Dobryninskaya Station. #добрынинская #modernism#soviet#architecture_hunter#architecturedose#archdaily#socialistmodernism#socmonumentalart#architecture #brutopolis#brutgroup#socheritage#brutal_architecture#brutalism#brutalistarchitecture#socialistarchitecture#communistarchitecture #concretearchitecture #archiporn#archiphotos#architecturephotography #sovmod#sovietmonument
Narodizkiy’nin çektiği fotoğraflar arasında, troleybuslara elektrik sağlamak adına şehrin gökyüzünü işgal eden yüzlerce elektrik kablosu da yer alıyor. Moskova’nın gri ve metalik göklerindeki kabloların oluşturduğu bu çirkin görüntü ise, fotoğrafçının objektifinde adeta minimal bir sanat yapıtına dönüşüyor.
View this post on Instagram
#minimalist #minimalism#minimalismo #minime #minimalistics#minimalmood #minimalart #minimalista#wires #gray #geometry #monochrome#abstractart #bw #bnw #lines #rsa_minimal #minimalis#bnwminimalismmag#eraminimal #minimal_tb#paradiseofminimal #arkiminimal#minimallove #minimalmood #minimal_shots#gominimalmag #indies_minimal#minimalism42 #minimaldotcom #babilonline
The Calvert Journal’a verdiği röportajda Narodizkiy, “İnsanlar şehrin gökyüzüne nadiren bakıyorlar. Ancak ben, kabloların başımızın üstünde oluşturduğu bu geometrik kompozisyondan gerçekten çok hoşlanıyorum. Gökyüzünde gri bulutlar ve kablolardan başka hiçbir şeyin kalmadığı sonbahar ayları ise, bu tür fotoğraflar çekmek için en doğru zaman” açıklamasını yaptı.
View this post on Instagram
#minimal#bnwphotography#bnw_planet_2019#bnw_rose#bw_society#jj_blackwhite#bw_photooftheday#bnwmood#bnw_demand#blackandwhitephotography#friendsinperson#pr0ject_bnw#visualambassadors#beautifuldestinations#bnw_artstyle#flair_bw#bnw_zone#gallery_legit#magnumphotos#streetphotographer#travelawesome#top_bnw#bnw_madrid#bnwsouls#earthpix#bnw_planet#friendsinbnw
View this post on Instagram
#minimalist #minimalism#minimalismo #minime #minimalistics#minimalmood #minimalart #minimalista#wires #gray #geometry #monochrome#abstractart #bw #bnw #lines #rsa_minimal #minimalis#bnwminimalismmag#eraminimal #minimal_tb#paradiseofminimal #arkiminimal#minimallove #minimalmood #minimal_shots#gominimalmag #indies_minimal#minimalism42 #minimaldotcom #babilonline
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)