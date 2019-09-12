Moskova tramvaylarının elektrik kabloları, Rus fotoğrafçının objektifi ile sanat eserlerine dönüşüyor

Gün be gün gelişmekte olan Moskova metro istasyonlarının fotoğraflarını çeken Rus fotoğrafçı Aleksey Narodizkiy, bu sefer de şehrin göklerindeki tramvay kablolarını fotoğraflayarak ortaya minimal bir sanat projesi koydu.

Moskova’nın heybetli yapılarının fotoğraflarını çeken Rus fotoğrafçı Aleksey Narodizkiy, Moscow Metro Architecture isimli Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla, şehrin gittikçe daha da gelişen metro sistemini sergiliyor.

Yeni projesi olan @ Babilonline hesabında ise fotoğrafçı mimarinin ihtişamını bir kenara bırakarak, şehre başka bir taraftan bakıyor.

Narodizkiy’nin çektiği fotoğraflar arasında, troleybuslara elektrik sağlamak adına şehrin gökyüzünü işgal eden yüzlerce elektrik kablosu da yer alıyor. Moskova’nın gri ve metalik göklerindeki kabloların oluşturduğu bu çirkin görüntü ise, fotoğrafçının objektifinde adeta minimal bir sanat yapıtına dönüşüyor.

The Calvert Journal’a verdiği röportajda Narodizkiy, “İnsanlar şehrin gökyüzüne nadiren bakıyorlar. Ancak ben, kabloların başımızın üstünde oluşturduğu bu geometrik kompozisyondan gerçekten çok hoşlanıyorum. Gökyüzünde gri bulutlar ve kablolardan başka hiçbir şeyin kalmadığı sonbahar ayları ise, bu tür fotoğraflar çekmek için en doğru zaman” açıklamasını yaptı.