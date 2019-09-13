Antarktika'daki 'kayıp mağara' bulundu

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın 24. gezi ekibinin Antarktika’da Ukrayna’ya ait Akademik Vernadskiy İstasyonu’nun bulunduğu Galindez adasında daha önce bulunan mağaraya yeniden ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mağaraya, buzulun zirvesinin altındaki istasyonun karşısında bulunan adanın kıyısından giriş yapıldı. Ancak, bu buzulun birkaç yıl önce okyanusa doğru hareket ettiği ve girişinin sularla kaplandığı ortaya çıktı" denildi.

Mağarayı bulmanın oldukça fazla zaman aldığını belirten 24.gezi ekibi başkanı İgor Dikiy, "Mağarayı Penola Boğazı’ndan arama girişimleri başarısız oldu. Ancak, eski İngiliz üssü Worde tarafındaki buzulda şansımız yaver gitti; 'kayıp mağara'nın girişini bulduk" dedi.

Üç katlı girişinin toplam genişliği yaklaşık iki yüz metre olan mağarada, bir buzaltı nehri ve iki göl bulunuyor. Bunun dışında bilim insanları, 'kesinlikle penguene ait olmayan' kuş tüyleri buldu. Bulunan örnekler incelenmek üzere Ukrayna’ya gönderildi.

1996’dan beri faaliyet gösteren Akademik Vernadskiy İstasyonu, daha önce 1953 yılında İngiliz araştırmacılar tarafından kurulmuş ve Faraday adı verilmişti. İstasyon daha sonra Ukrayna’ya hibe edildi.