Antarktika'daki 'kayıp mağara' bulundu

Açıklamada, "Mağaraya, buzulun zirvesinin altındaki istasyonun karşısında bulunan adanın kıyısından giriş yapıldı. Ancak, bu buzulun birkaç yıl önce okyanusa doğru hareket ettiği ve girişinin sularla kaplandığı ortaya çıktı" denildi.
Mağarayı bulmanın oldukça fazla zaman aldığını belirten 24.gezi ekibi başkanı İgor Dikiy, "Mağarayı Penola Boğazı’ndan arama girişimleri başarısız oldu. Ancak, eski İngiliz üssü Worde tarafındaki buzulda şansımız yaver gitti; 'kayıp mağara'nın girişini bulduk" dedi.
1996’dan beri faaliyet gösteren Akademik Vernadskiy İstasyonu, daha önce 1953 yılında İngiliz araştırmacılar tarafından kurulmuş ve Faraday adı verilmişti. İstasyon daha sonra Ukrayna’ya hibe edildi.
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