Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

AKOM’dan yapılan açıklamada da kentte sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olmasının beklendiği söylendi.
AKOM, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı özellikle uyarı yaptı.
Belediye birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM’dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulması hedefleniyor.
Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs A.Ş ve Metro İstanbul seferleri arttırılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)