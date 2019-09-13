Japonya Olimpiyat Komitesi sıcağa karşı kar yağdıracak

Gelecek yaz 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, konuklarına serin ve rahat bir seyir sunabilmek için geliştirdiği ‘yapay kar makinesini’ denedi.
Gelecek yaz 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, konuklarına serin ve rahat bir seyir sunabilmek için geliştirdiği ‘yapay kar makinesini’ denedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nun fırtına uyarısının dün yaptığı uyarının ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyarıda bulundu.
Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a yaptığı açıklamalarda HDP binası önünde eylem yapan annelere destek verdiğini belirtti ve "Tüm kalbimle o annelerin yanındayım. Anneler, çocuklarına kavuşmalı" ifadelerini kullandı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.
Emekli maaşına el konulduğu için Ankara'da kendini yakan Recep Peker, “Aç kaldım, adaletten umudumu kesmedim. Ama şimdi adaletin zenginin yanında olduğunu anladım” dedi
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