Japonya Olimpiyat Komitesi sıcağa karşı kar yağdıracak

Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a yaptığı açıklamalarda HDP binası önünde eylem yapan annelere destek verdiğini belirtti ve "Tüm kalbimle o annelerin yanındayım. Anneler, çocuklarına kavuşmalı" ifadelerini kullandı.