Hindistan'da fidan ekili alanda otlayan keçiler gözaltına alındı

Ancak bir STK aktivistinin ihbarı Hintli polisleri harekete geçirdi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, aktivist, polise kurumun fidanları yiyen keçileri şikâyet etti.
POLİSLERDEN SUÇÜSTÜ
Olay yerine gelen polis, fidanlık alanda 'suçüstü' yakaladığı keçileri derhal gözaltına aldı. Bir direğe bağlandığı belirtilen iki keçi, sahipleri bin Rupi (Yaklaşık 80 TL) ödeyince salıverilecek.
Two goats 'arrested' in Telangana for grazing on saplings— Gulf News (@gulf_news) September 12, 2019
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STK, keçilerin 980 fidanın 250'sini yediğini ve sürekli bu alana geldiklerini açıkladı.
'GÖZALTI DEĞİL, TEDBİR'
Olayın haberlerde yer almasının ardından ardından sosyal medya kullanıcılarından esprili tepkiler gecikmedi.
Bir Twitter kullanıcısı olayı anlatırken 'Bahse girerim daha önce hiç böyle bir suçluyla tanışmadınız' ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı da '(Keçilerin) Bir keçi gibi davranmamaları gerekirdi' diye yazdı.
Bet you have never met such criminals before!— Vaishnavi Mishra (@tweet_vaishnavi) September 12, 2019
In what many may call a bizarre incident, the police in Huzurabad town “arrested” two goats. Animals were grazing saplings planted by activists of NGO. They were released from police custody only after the owner paid penalty of 1,000 pic.twitter.com/4x1Hp7JCUs
They should not have been acting the goat 😁— Krishna (@Krishna13912540) September 12, 2019
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