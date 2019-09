Guns N' Roses geri dönüyor: Yeni albüm hazırlıkları başladı

"Sweet Child o'Mine", "Welcome to the Jungle" ve "November Rain" gibi klasik şarkıları yaratan rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, grubu yıllar sonra bir araya getiren turnenin ardından yeni bir albüm üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

T24'ün haberine göre, Sirius XM'e konuşan Slash, "Sanırım günün sonunda herkes tam bir albüm istiyor. Bunun değiştiğini zannetmiyorum" dedi.

Müzik sektörünü "Vahşi Batı'ya" benzeten Slash, günümüzde başarılı olmanın belli bir formülü olmadığını söyledi.

Guns N' Roses şu anda 3 yıllık "Not In This Lifetime" turnesini sürdürüyor. İddialara göre grup bu turu gerçekleştirmek için 400 milyon dolar aldı. Grubu yıllar sonra bir araya getiren konserlere müzikseverler de büyük ilgi gösterdi.

Grubun şu anda bu konserlere odaklandığını belirten Slash, "Sanırım sonunda o ful albümü çıkartacağız" dedi.