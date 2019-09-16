Rod Stewart sırrını açıkladı: Prostat kanseri oldum, 3 yıllık mücadele sonucu iyileştim

Etkinliğe katılmadan önce eşi Penny Lancaster’a ‘kendisini ifşa edeceğine’ dair şaka yaptığını anlatan 74 yaşındaki şarkıcı şunları söyledi: “Kimse bilmiyor bunu ama şimdi sizlerle paylaşmamın zamanının geldiğini düşündüm. Prostat kanseri oldum ve hastalığı yendim. Pek çok test yaptırdım. Sonuçlarım gayet iyi çıktı” dedi.
Hastalığın Şubat 2016’da henüz erken bir evredeyken rutin bir kontrol sırasında tespit edildiğini söyleyen Rod Stewart, salonda bulunan erkeklere de “Beyler, gerçekten doktora gitmelisiniz” diye seslendi.
Stewart, pozitif olmanın ve gülmeyi eksik etmemenin de önemli bir etken olduğunu belirtti.
Resmi verilere göre İngiltere’de her yıl 11 binden fazla erkek prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor.
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