Arjantin'de sahile vuran katil balinalardan 6'sı kurtarıldı

Yardıma gelen belediye çalışanları, itfaiyeciler ve deniz biyologları, 7 katil balinadan 6'sını güvenli şekilde denize çekmeyi başardı. Balinalardan biri kurtarma çalışmaları esnasında telef oldu.
Yetkililer, katil balinaların neden kıyıya vurduğunu bilmediklerini ifade etti.
Mar Chiquita turizm yetkilisi Flavia Lagune, balinaların hasta gibi görünmediğini ancak telef olan balinaya otopsi yapılmasının planlandığını belirtti.
KİRLİLİK BALİNALARIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR
Çalışma kapsamında 351 katil balinayı inceleyen araştırmacılar, özellikle sanayi bölgelerinin açıklarında yaşayanların PCB'den yoğun şekilde etkilendiğini belirtmişti.
Çalışmada, PCB'lerin, dünyadaki katil balina nüfusunun yarısının gelecek 30 ila 50 yıl içinde yok olmasına neden olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.
Geçmişte çok büyük miktarlarda üretilen, plastik ve boyalardan, elektrikli ekipmanlara ve yalıtım maddelerine kadar pek çok alanda kullanılan bu kimyasal bileşenler, yıllar önce yasaklanmasına rağmen günümüzde hala okyanusa sızmış ve doğada geniş bir alana yayılmış bulunuyor.
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