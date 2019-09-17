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11:38 17 Eylül 2019
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    Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı

    Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

    © AA / Eyyübiye Belediyesi
    Yaşam
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    Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen eserlere kentte kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandığı bildirildi.

    Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2014'te keşfedilen, ilçeye 55 kilometre mesafedeki Harbetsuvan Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

    Göbeklitepe
    © AA /
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    Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve teknik ekiple kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kuş, Göbeklitepe'dekilere benzer eserlere rastlanan Harbetsuvan Tepesi'nde kazı faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.

    ‘HARBETSUVAN TORUNLARININ GÖBEKLİTEPE'YE TAŞINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

    Harbetsuvan bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kuş, "Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. Kazılarla çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimizle kazı ekibinin yanında olacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak. İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz" diye konuştu.

    • Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı
      Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı
      © AA /
    • Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı
      Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı
      © AA / Eyyübiye Belediyesi
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    © AA /
    Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı

    Göbeklitepe
    © AA /
    Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi
    Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik de Şanlıurfa'nın çok önemli bir tarih kültür kenti olduğunu söyledi.

    ‘GÖBEKLİTEPE'DE OLDUĞU GİBİ TAPINAK ALANLARI TESPİT ETTİK’

    Harbetsuvan Tepesi'nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlatan Çelik, "Harbetsuvan tepesinde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleriyle burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Bahattin Çelik, Eyyübiye, Harbetsuvan Tepe, UNESCO, Şanlıurfa, Göbeklitepe
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