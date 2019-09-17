Netflix'ten yeni hamle: Seinfeld'in bütün bölümleri 2021'de yayında

Netflix tarafından yapılan açıklamada, dizinin tüm bölümlerinin 2021'den itibaren platform üzerinden izlenebileceği açıklandı.
Yakın zaman önce The Office ve kült dizi Friends ile vedalaşan Netflix'in ise, meydana gelen içerik açığını bu şekilde kapatmayı planladığı belirtiliyor.
Jerry &— Netflix US (@netflix) September 16, 2019
Elaine &
George &
Kramer &
Netflix
All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl
Öte yandan, Seinfeld'ın Netflix'e geçmesiyle birlikte, dizinin 180 bölümü birden ilk kez bir yayın platformunda yer almış olacak.
Dizinin hayranları ise, bölümleri 4K kalitesinde izleme fırsatı bulacak.
The Office ve Seinfeld'in yanı sıra, Netflix Disney'e ait olan Star Wars, Pixar ve Marvel'in haklarını da alacağı öğrenildi.
Friends, Seinfield, The Office gibi 'klasik' yapımlar, online yayıncılık alanında büyük bir rekabet konusu.
Klasik yapımlar, online yayın platformlarına çok sayıda izleme getirmesiyle biliniyorlar.
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