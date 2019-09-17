Netflix'ten yeni hamle: Seinfeld'in bütün bölümleri 2021'de yayında

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, ünlü komedi dizisi Seinfeld'i bünyesine kattığını açıkladı. Netflix, Seinfeld'in bütün bölümlerini 2021 yılından itibaren yayınlayacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, dizinin tüm bölümlerinin 2021'den itibaren platform üzerinden izlenebileceği açıklandı.

Yakın zaman önce The Office ve kült dizi Friends ile vedalaşan Netflix'in ise, meydana gelen içerik açığını bu şekilde kapatmayı planladığı belirtiliyor.

Jerry &

Elaine &

George &

Kramer &

Netflix



All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl — Netflix US (@netflix) September 16, 2019

​

Seinfeld'in yayın hakları, Netflix'ten önce 2015 yılına kadar bir Disney şirketi olan Hulu'da bulunuyordu.

Öte yandan, Seinfeld'ın Netflix'e geçmesiyle birlikte, dizinin 180 bölümü birden ilk kez bir yayın platformunda yer almış olacak.

Dizinin hayranları ise, bölümleri 4K kalitesinde izleme fırsatı bulacak.

The Office ve Seinfeld'in yanı sıra, Netflix Disney'e ait olan Star Wars, Pixar ve Marvel'in haklarını da alacağı öğrenildi.

Friends, Seinfield, The Office gibi 'klasik' yapımlar, online yayıncılık alanında büyük bir rekabet konusu.

Klasik yapımlar, online yayın platformlarına çok sayıda izleme getirmesiyle biliniyorlar.