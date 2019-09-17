Höşmerim tatlısı tescillendi

Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Odası höşmerim için yaptığı başvurunun neticesini aldı. Türk Patent Enstitüsü, başvuruyu kabul ederek Höşmerim tatlısını Balıkesir için tescilleyerek coğrafi işaret belgesini verdi.
Balıkesir’de toplam 9 farklı Höşmerim tatlısına coğrafi işaret verildiğini hatırlatan Oda Başkanı Hasan Yıldız, Höşmerim tatlısını önce Türkiye’ye sonra da dünyaya tanıtacaklarını ifade etti.
Höşmerim tatlısının Balıkesir adına tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Hasan Yıldız, “Hayalimizdi, gerçek oldu” diye konuştu.
Düzenlenen coğrafi işaret lansmanı ve belge takdim törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları Ticaret Odası Başkanı, esnaf odalarının başkan ve temsilcileriyle sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende Balıkesir’deki höşmerim üreticilerine hazırlanan coğrafi işaret belgesi takdim edildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Yıldız, "2011 yılı sonlarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Argun Atıcı’nın önerisiyle Balıkesir Lokantacılar Odası harekete geçerek, bir danışman nezaretinde höşmerim tatlımızı tescillemek için kolları sıvadık. Bununla ilgili müracaat için gerekli dosyamızı oluşturup Türk Patent Enstitüsü’ne resmi müracaatımızı yaparak dosyanın takipçisi olduk. Dört yıl gibi mücadele neticesinde kentimize ilk gıdada coğrafi işaret tescil ürünü belgemizi kazandırmanın haklı gururunu, bugün kamuoyu huzurunda sizlerle birlikte yaşıyoruz, artık höşmerim tatlısı coğrafi işaretli. Hayalimizdi, gerçek oldu. Bizim yerel mutfağımızın, bizim medeniyetimizin, kültürümüzün ortak mirası olan bu ürünle dünyanın diline ulaşacağız.
Firmalarımızın ve ustalarımızın gayretleriyle daha kalitesini üretip, medya kuruluşlarımızla, sosyal ağlarımızla ve en önemlisi hep birlikte, en güzel, en etkin bir biçimde dünyaya tanıtım fırsatı bulacağız. Balıkesir kent merkezinde 2, el genelinde 7 olmak üzere toplamda 9 ürünümüz coğrafi işaret tescil belgesi almıştır. Bu sebeple heyecanımızı mazur görünüz, kentimizin giriş noktalarına tabela ya da totemlerle tanıtımlar, ayrıca şehrimize yakışır biçimde coğrafi işaret tescilli ürünler fuarı ya da festivaller hayalimizin hayata geçirilmesi mutluluğumuza mutluluk katacak, kent kimliğine de değer katacaktır. Ayrıca 19-20-21 Eylül tarihlerinde Ankara ATO’da Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarına, 27-28-29 Eylül’de İzmir’deki 1. Uluslararası Pasta ve Tatlıcılık Festivalinde Balıkesir Höşmerim Tatlısı ve Balıkesir Kaymaklısını dünyaya tanıtacağız. Bu anlamda çalışma yapan firmalarımıza başarılar diler, coğrafi işaretimizin firmalarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise törende yaptığı konuşmada markalaşmanın önemine değindi. Vali Yazıcı, “Güzel bir ana tanıklık etmek için bir aradayız. İlimizin değeri olan ve gerçekten ağız tadını değiştiren, insana keyif ve mutluluk veren o güzel tatlımızın tescillenmiş olması hep birlikte göğsümüzü kabarttı. Buna vesile olan, bunu düşünen, buna hayat bulduran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’yi doyuran il olan Balıkesir’in bu manada kat etmesi gereken yollar var. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Bu şehri tarım ve hayvancılıkta ve ürünlerinde gerçekten kalite anlamında, üretim anlamında, hangi açıdan bakarsanız bakın her daim ilk 3’te, 5’te yeri var. Biz bu değeri, üretim miktarlarında yakaladığımız sıralamayı ne yazık ki tanınırlıkta yakalayamadık. Çeşitli gerekçeleri olabilir, ama bundan sonraki çalışmalarımızda hep birlikte, el ele vererek bütün değerlerimizi, kıymetli varlıklarımızı, şehri temsil edebilecek nitelikteki tüm ürünlerimizi el birliğiyle, gönül birliğiyle, kenetlenerek, önce Türkiye’ye, sonra da dünyaya tanıtmaya hep birlikte gayret edeceğiz.
Bende bu noktada devletin tüm kurumlarıyla; sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf odalarımızın yanındayız, adeta emrindeyiz. Bu şehrin güzelliklerini başta Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul ve diğer şehirlerine de tanıtmamız lazım. 52 tane peyniri olup da; Konya’da, Mardin’de, Antalya’da, Sivas’ta, peynir çeşidi sorduğunuz insanların Balıkesir’den bir peynir söylememesi, bu bizim eksiğimiz. Bunu hep birlikte gidereceğiz.
Türkiye’nin en eski termallerinin olduğu bir şehirde, termalden para kazanma, termalden kaynaklı sağlık turizminde ilk 10’da yer almamamız, bunlar kepi önümüze koyup düşünmemiz gereken konular. Ama inanıyorum ki geriye bakmayacağız, önümüze bakacağız. El ele, kenetlenerek şehre ait bütün değerleri teker teker zirveye hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Coğrafi işaret belgeleri höşmerim tatlısı üreticilerine törenle verildi. Törende ayrıca katılanlara höşmerim tatlısı ikram edildi.
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