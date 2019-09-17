Silahla girdiği markette kasiyerin telefon konuşmasını bölmeye cesaret edemedi: Rusya'da polis 'utangaç hırsızı' arıyor

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde bir hırsız, soymaya gittiği marketteki kasiyer kadının telefonla konuştuğunu ve kendisini pek de ciddiye almadığını fark etti. Ancak hırsız, kasiyer kadını korkutup soygunu gerçekleştirmek yerine eli boş bir halde marketi terk etmeye karar verdi. Polis, başarısız soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıyan ‘utangaç hırsızı’ arıyor.
В Челябинске разыскивают застенчивого грабителя, который не посмел оторвать продавца от разговора по телефону, а потом и вовсе покинул магазин с пустыми руками. pic.twitter.com/aVinCYDSZL— Вести.Ru (@vesti_news) September 17, 2019
KASİYER ‘PANİK BUTONUNA’ BASTI, ANCAK TEK BİR KORKU BELİRTİSİ DAHİ GÖSTERMEDİ’
KASİYERİN ALDIRMAZLIĞINA 15 SANİYE TAHAMMÜL EDEBİLDİ
Davranışları hiç de alışılmış soygun sahnelerine uygun olmayan kasiyer ve hırsızın bu görüntüleri, “Kasiyer kadın yaptığı hararetli telefon konuşmasıyla öyle meşguldü ki, söz konusu hırsıza aldırış edip yüzüne dahi bakmadı” gibi yorumlara neden oldu.
Sosyal medyada biri ise “Gururu incinen utangaç hırsızın ise, bu durumda marketi terk etmekten başka bir seçeneği kalmadı” diyerek izlenimini paylaştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)