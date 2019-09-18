Prag’da genç bir adam, Sovyet generalin anıtının kaldırılmasına tepki olarak kendisini zincirledi

Çek Cumhuriyeti’nde Mihail Şultz isimli genç bir adam, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya ve Çekoslovakya’nın Nazi Almanyası’ndan kurtarılması sırasında Kızıl Ordu’nun 1. Ukrayna Cephesi’nin komutanlığını yapan Sovyet Mareşal İvan Konev’in Prag’daki anıtının kaldırılması planlarına tepki olarak kendisini zincirledi.

Sputnik Çekya’nın haberine göre pazar günü öğle saatlerinde genç bir adam, kendisini İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynayan İvan Konev’in anıtının kaidesine zincirledi. Polis olay yerine itikâl etse de, kamu düzeninin herhangi bir şekilde ihlal edildiğine dair kanıt bulamadığından ötürü kısa sürede ayrıldı.

Eylemci bölge yetkililerini ‘boşyere tahrik etmekle’ suçlarken, Çekya’nın hali hazırda pek çok sorunu olduğunu ekledi. Şultz, aynı günün akşam saatlerine dek anıta zincirli kaldıktan sonra eylemini sonlandırdı. Buna gerekçe olarak da ‘sabah erken kalkıp işe gideceğini’ gösterdi.

Михаил Шульц, житель городка в 120 км от Праги, приковал себя сегодня к памятнику маршалу Коневу в Праге в знак протеста против его сноса. pic.twitter.com/GSnYNCKtoj — Голос Мордора (@spacelordrock) September 16, 2019

​Şultz hakkında sosyal medyada yayılan tweet’te şu ifadelere yer verildi: “Prag’ın 120 kilometre uzağındaki bir kasabada ikamet etmekte olan Mikhail Şultz, Sovyet Generali İvan Konev’in Prag’daki anıtının kaldırılmasına tepki olarak kendisini söz konusu anıta zincirledi.”

Şultz, “Konev anıtının kaldırılacak olması beni şahsen ilgilendiren bir mesele. Dedem de İkinci Dünya Savaşı’nda bizzat çarpıştığı için, bu mesele kesinlikle beni de ilgilendiriyor” açıklamasını yaptı.

Yetkililerinin Konev anıtını kaldırmak istediğinin gündeme gelmesi üzerine, bölge sakinleri hem anıtın hem de belediyenin önünde birtakım protestolar düzenleyerek tepkilerini gösterdi.

Geçen hafta perşembe günü, Prag 6 belediye meclisi üyeleri Konev anıtını kaldırarak yerine Prag’ın bağımsızlığını sembolize eden bir anıt dikilmesine oy birliğiyle karar verdi. Kaldırılacak olan eski anıtın nereye koyulacağı bilinmezken, askeri mezarlığa ya da henüz tamamlanmamış olan 20. Yüzyıl Hatıra Müzesi’ne koyulması ihtimaller arasında.

Prag 6 Belediye Başkanı Ondrej Kolar ise, anıtın kaldırılacak olmasına Kızıl Ordu’nun 1945 yılında Çekoslovakya’ya ‘korku saldığını’ gerekçe gösterdi.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Konev anıtı üzerinden dönen konuşmaların utanç verici olduğunu söyleyerek söz konusu anıtın olduğu yerde kalması gerektiğini savundu. Anıtın korunması gerektiği konusunda Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ve Rusya’nın Prag Büyükelçisi Aleksander Zmejevsky de cumhurbaşkanıyla hemfikir.

Çekoslovakya, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin saldırganlığından ilk nasibini alan ülkelerden biriydi. Eylül 1938’de ülkenin bir bölümünü ilhak eden Almanya, Mart 1939’a gelindiğinde de, Macaristan ve Polonya’yla beraber Çekoslovakya’nın tümünü topraklarına katmıştı. Ardından ülkenin askeri gücünü tamamıyla abluka altına kurarak, Slovak bir kukla devlet kurmuştu. Ardından Sovyet topraklarında 16 binden fazla askeri olan 1. Çekoslavak Ordusu Birliği kurulmuştu. Bu Çek ve Slovak askerler, Çekoslovakya’nın bağımsızlığı için Kızıl Ordu saflarında Nazilerle çarpışmıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasına doğru 12.000 Sovyet, Çekoslovak, Roman ve Leh asker Prag’ın bağımsızlığı uğruna yaşamını yitirmişti.