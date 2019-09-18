Dünyanın ilk vajina müzesi açılıyor

Müzenin kurucusu Florence Schechter, Mashable'a yaptığı açıklamada İzlanda'da bir penis müzesi olduğunu ancak dünyanın hiç bir yerinde vajina müzesi olmadığını farkına vardığı anda bu kararı aldığını ve hızla çalışmalara başladığını söyledi.
View this post on Instagram
This @tattydevine necklace feels very appropriate to wear at the Women Deliver conference! #wd2019
Böylece, ilk olarak Londra'nın çeşitli bölgelerinde stand şeklinde açılan ancak sabit bir mekanı olmasa da 'vajina müzesi' olarak adlandırılan projesini 'gerçek bir müzeye dönüştürmeye karar verdiğini' belirten Schechter, amacını ise şu ifadelerle aktardı:
'BASİT GİBİ GÖRÜNSE DE CİDDİ SONUÇLARI VAR'
It's official: the @vagina_museum is officially opening in Camden Market this November. 1st exhibition will be called "Muff Busters" and will debunk some of the most dangerous myths about vaginas https://t.co/oRYmc7l5Ix— Rachel Thompson (@RVT9) September 18, 2019
Schechter, bu kapsamda müzede farkı sanatçıların eserleri olacağı gibi jinekolojik araştırma sonuçları ve cinsellik eğitimlerin de ziyaretçilere aktarılacağını söyledi.
Tüm bu önyargıların toplumsal cinsiyet normlarını etkilediğini belirten Schechter, "Bunun anlamı, sergilerimizde toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratmak için çalışmalar ve bilim ön planda olacak" dedi.
'KADINLAR KANSER TARAMASI YAPTIRMAKTAN ÇEKİNİYOR'
Öte yandan rahim kanseriyle savaşmayı amaçlayan Jo's Trust isimli STK'nın verilerine göre, 25-29 yaşları arasındaki kadınların dörtte biri önyargılar nedeniyle rahim ağzı kanseri taraması yaptırmaktan çekiniyor.
Müze, 16 Kasım'da Londra'nın Camden Markt bölgesinde kapılarını açacak.
We have some VERY exciting news to share... WE ARE OPENING! We have a date - 16th November! We have a premises - Units 17&18 Stables Market, Camden! We're busily preparing our first exhibition! Now all we need is YOU to come along and see us in the flesh...— Vagina Museum (@vagina_museum) September 18, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)