Doğan Kitap'tan Elif Şafak açıklaması: İntihal Yok

Yazar Elif Şafak'ın yeni romanı '10 Dakika 38 Saniye' hakkında Doğan Kitap'tan açıklama geldi.
Bianet'in aktardığına göre açıklamada ayrıca, kitabından intihal yapıldığı iddia edilen Kahraman Çayırlı'nın 1 Ağustos'ta kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Elif Şafak'ın '10 Dakika 38 Saniye' kitabını okuduğu ve çok beğendiğinin görüldüğü aktarıldı.
Açıklama şöyle devam etti:
Dolayısıyla yazarının bile aklına gelmeyen, belli ki salt zarar vermek için uydurulmuş bir iftira ve karalama kampanyası söz konusudur.
'ELİF ŞAFAK'IN YANINDAYIZ'
Elif Şafak'ın Manchester Edebiyat Festivali'nden atıldığı yalan ve iftiradır. Elif Şafak'ın Booker Edebiyat Ödülleri'nden atıldığı yalan ve iftiradır. Maruz kaldığı haksız suçlamalar ve gerçek dışı organize saldırılar karşısında yazarımız Elif Şafak'ın yanındayız."
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Yıllardırhiçbirromanıböylesürüklenerekokumamıştım... Benimiçin Pinhan ve Mahrem kadardeğerli, Pinhan ve Mahrem'inhemenyanıbaşında... @shafakelif @dogan_kitap #ondakikaotuzsekizsaniye #roman #edebiyat #türkedebiyatı #tenminutesthirtyeightsecondsinthisstrangeworld #kitap #kitaplar #öneri #book #books #bookstagram #elifşafak #elifsafak #elifshafak
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