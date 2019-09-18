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16:34 18 Eylül 2019
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    Elif Şafak

    Doğan Kitap'tan Elif Şafak açıklaması: İntihal Yok

    © AA /
    Yaşam
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    Elif Şafak'ın yeni kitabı hakkında ileri sürülen 'intihal' iddialarıyla ilgili olarak Doğan Kitap'tan bir açıklama yapıldı ve "Bu iftiralar baştan aşağı yalandır. Asılsız olduğu aşikar olan bu iftiralar, edebiyat dünyası için ancak gülünç olabilecek seviyededir" dendi.

    Yazar Elif Şafak'ın yeni romanı '10 Dakika 38 Saniye' hakkında Doğan Kitap'tan açıklama geldi.

    Kitap
    Sputnik
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    Sosyal medyada ileri sürülen 'intihal' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada "10 Dakika 38 Saniye hakkında sosyal medyada sahte hesaplarla organize başlatılan hakaret ve iftira dolu 'intihal' iddialarını kınıyoruz. Bu iftiralar baştan aşağı yalandır. Asılsız olduğu aşikar olan bu iftiralar, edebiyat dünyası için ancak gülünç olabilecek seviyededir" dendi.

    Bianet'in aktardığına göre açıklamada ayrıca, kitabından intihal yapıldığı iddia edilen Kahraman Çayırlı'nın 1 Ağustos'ta kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Elif Şafak'ın '10 Dakika 38 Saniye' kitabını okuduğu ve çok beğendiğinin görüldüğü aktarıldı.

    Açıklama şöyle devam etti:

    Kitap ve kahve.
    © Fotoğraf : Facebook
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    "Kahraman Çayırlı imzalı Hayat Kadınları Aldatmaz kitabı ile Elif Şafak'ın romanı için bırakın intihali, 'benzerlik'ten dahi söz etmek mümkün değildir. Sırf içinde fahişeler var diye zoraki bir hevesle iki kitap yan yana getirilmeye çalışılmıştır. Dünya edebiyatında yüzlerce kitap mevcuttur hayat kadınlarını anlatan.

    Dolayısıyla yazarının bile aklına gelmeyen, belli ki salt zarar vermek için uydurulmuş bir iftira ve karalama kampanyası söz konusudur.

    'ELİF ŞAFAK'IN YANINDAYIZ'

    Burhan Kuzu
    © AA / Arşiv
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    Buna rağmen söz konusu iddiaların kimliği gizli, organik takipçisi olmayan, olaydan kısa süre önce açılmış birtakım sosyal medya hesapları tarafından ısrarla gündemde tutulmaya  çalışılması art niyetle açıklanabilir. Herhangi bir zemine sahip olmayan bu suçlamaların ne yazık ki birtakım haber siteleri ve gazetelerde de yer alabildiğini gördük. Bu kampanyanın Elif Şafak'ın uluslararası başarılarına bir yenisini eklediği sırada gündeme gelmesi ise maksadın ne olduğunu apaçık göstermektedir.

    Elif Şafak'ın Manchester Edebiyat Festivali'nden atıldığı yalan ve iftiradır. Elif Şafak'ın Booker Edebiyat Ödülleri'nden atıldığı yalan ve iftiradır. Maruz kaldığı haksız suçlamalar ve gerçek dışı organize saldırılar karşısında yazarımız Elif Şafak'ın yanındayız."

    Etiketler:
    Sosyal medya, iddia, Kitap, edebiyat, Doğan Kitap, intihal, Roman, Elif Şafak
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