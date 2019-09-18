Sezon rekoru: Gırgır teknesiyle tek seferde 30 ton sardalya avladılar

Bozcaada ilçesi açıklarında ‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesiyle denize açılan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen ‘mola’ anonsunu yaptı.
2 bin kasaya konularak kıyıya götürülen sardalyalar, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye’nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı. Çanakkale Balık Hali’nde sardalyanın kilosu 20 liradan satıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)