Sezon rekoru: Gırgır teknesiyle tek seferde 30 ton sardalya avladılar

Bozcaada ilçesi açıklarında ‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesiyle denize açılan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen ‘mola’ anonsunu yaptı.

Ağlar tekneye çekildiğinde yüzlerce kilo sardalyayla karşılaşan balıkçılar avlanma sezonunun açıldığı 1 Eylül’den beri en bereketli av olduğunu, sezonun rekorunu kırdıklarını söyledi. Denizden çıkan 30 ton sardalya reisin de tayfasının da yüzünü güldürdü.

2 bin kasaya konularak kıyıya götürülen sardalyalar, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye’nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı. Çanakkale Balık Hali’nde sardalyanın kilosu 20 liradan satıldı.