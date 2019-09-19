Meteoroloji: Sıcaklık 2 ila 4 derece azalacak

Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu ise şu şekilde:
İSTANBUL 18°C, 26°C Az bulutlu,
ANKARA 13°C, 29°C Az bulutlu
İZMİR 17°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM 8°C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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