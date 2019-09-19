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13:26 19 Eylül 2019
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    İTÜ'lü uzman yarınki yağmur için uyardı: Kimyasal yağacak

    © DHA /
    Yaşam
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    İstanbul Tuzla'da dün meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, bu yağmurla birlikte kimyasalların yeryüzüne ineceğini belirtti.

    Tuzla’da dün meydana gelen yangın ve patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, “Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz. Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı" dedi.

    U.S. President Donald Trump speaks prior to presenting NBA Hall of Fame player Jerry West with the Presidential Medal of Freedom in the Oval office of the White House in Washington, U.S., September 5, 2019. REUTERS/Joshua Roberts
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    Toros şöyle devam etti:

    "Bu tür yangınlarda asla ‘duman altı’ dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor."

    'BAŞTA SOLUNUM SİSTEMİ OLMAK ÜZERE, KAP DAMAR, BEYNE KADAR VARAN HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİYOR'

    Leo Minor ya da Küçük Aslan takımyıldızında yer alan NGC 3432 galaksisinin görüntüsü.
    © REUTERS/ ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko, R. Jansen
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    Toros, “Yangının çok büyük olması sebebiyle çok fazla parçacık atmosfere salınıyor. Bu soluduğumuz parçacıklar, bizim solum sistemimizle vücudumuza rahat bir şekilde girerek, başta solunum sistemi olmak üzere, kap damar, beyne kadar varan hastalıklara sebep olabiliyor. Son derece önemli ve mümkün mertebe bu tür yangın olan bölgelerden uzak durmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

    'ATMOSFERDEKİ KALINTILAR İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI OLABİLİR'

    Hüseyin Toros, “Batılı bir rüzgar hakim, İzmit bölgesi ve daha sonra da ormanlık bölgeler üzerinde hareket ediyor çıkan duman. Bölgede Cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelerde yer yüzüne düşecekler. Cuma günü yağan yağmurda o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir” diye konuştu.

    © DHA /
    Etiketler:
    Atmosfer, dikkat, Yağmur, Yangın, kimyasal, Tuzla, İstanbul
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