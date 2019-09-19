İki kız kardeş çağrı yaptı, yarım milyon kişi destekledi: Burger King, menülerdeki plastik oyuncakları kaldırıyor

Daha önce verdiği oyuncukları getirmeleri için müşterilerine çağrı da yapan şirket, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.
Wrap adlı sürdürülebilirlik örgütünden Helen Bird, şirketin kararını ‘cesur bir adım’ diye niteledi.
Şirket bu kararı, İngiltere Hampshire'da iki çocuğun plastik oyuncaklardan vazgeçilmesi için yaptığı çağrının ardından aldı.
Ella and Caitlin McEwan, from #Southampton, want the @McDonalds and @BurgerKing plastic toy giveaways to be made from sustainable materials https://t.co/sU4n3uIsXA— BBC Hampshire & IoW (@BBC_Hampshire) July 22, 2019
McDonald's ise müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini açıkladı. Şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini belirtti.
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