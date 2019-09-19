İki kız kardeş çağrı yaptı, yarım milyon kişi destekledi: Burger King, menülerdeki plastik oyuncakları kaldırıyor

Fast food zinciri Burger King, iki küçük kız kardeşin yaptığı çağrının dünya çapında ses getirmesi üzerine çocuk menüleriyle birlikte verilen plastik oyuncakları kaldırma kararı aldı.

ABD’li Burger King şirketi, menülerle birlikte hediye olarak verdiği plastik oyuncukları kaldırıyor. Şirket, eski oyuncakları toplamak için şubelerine çöp kutuları gönderileceğini, oyuncaktan vazgeçme kararıyla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını belirtti.

Daha önce verdiği oyuncukları getirmeleri için müşterilerine çağrı da yapan şirket, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.

Wrap adlı sürdürülebilirlik örgütünden Helen Bird, şirketin kararını ‘cesur bir adım’ diye niteledi.

Şirket bu kararı, İngiltere Hampshire'da iki çocuğun plastik oyuncaklardan vazgeçilmesi için yaptığı çağrının ardından aldı.

Ella and Caitlin McEwan, from #Southampton, want the @McDonalds and @BurgerKing plastic toy giveaways to be made from sustainable materials https://t.co/sU4n3uIsXA — BBC Hampshire & IoW (@BBC_Hampshire) July 22, 2019

​9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin. Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" diyerek internet üzerinden imzaya açtığı dilekçeye yarım milyondan fazla kişi destek verdi.

McDonald's ise müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini açıkladı. Şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini belirtti.