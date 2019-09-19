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    Medya tarafından dayatılan gençlik ve güzellik algısına meydan okuyan ‘Oldushka’ isimli Moskova merkezli mankenlik ajansı, 45 yaş üstü modellerle çalışıyor.

    Rusya'da güzellik standartlarına meydan okuyan bir modellik ajansı: 45 yaş üstü modellerle çalışıyor

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    Medya tarafından dayatılan gençlik ve güzellik algısına meydan okuyan ‘Oldushka’ isimli Moskova merkezli mankenlik ajansı, 45 yaş üstü modellerle çalışıyor. Söz konusu proje, hem ülke hem de dünya çapında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor.

    Hollywood tipi güzellik anlayışının etkisindeki Batılı modeller yıllara meydan okumak amacıyla botoks ve yüz gerdirme gibi estetik operasyonlar geçirirken Rusya’da bir ajans, medya tarafından dayatılan güzellik algısına meydan okuyor. Batılı mankenlik ajansları çalışacakları potansiyel mankenleri henüz 16 yaşlarındayken belirlerken, bir Rus mankenlik ajansı tüm çalışmalarını yaşlı modellerle yürütüyor.

    ‘Oldushka’ isimli Moskova merkezli mankenlik ajansı, hem ülke hem de dünya çapında büyük yankı uyandırıyor. Bunun nedeni ise, yalnızca 45 yaş üstü modellerle çalışıyor olmaları. Ajansın kurucusu ise doğup büyüdüğü Sibirya’nın Omsk şehrindeki yaşlıların havalı sokak stillerinin fotoğraflarını çekip bunları bloğunda paylaşan Igor Gavar isimli fotoğrafçı.

    Gavar, “Modellerimizin hiçbirinin daha önceden mankenlik deneyimi yok. Rusya’daki yaşlı insanların çok daha ayırt edici özellikleri olduğunu düşünüyorum, bu sebeple de dikkatleri biraz daha üzerlerine çekmeye karar verdim. Aslında bloğumda ve ajansımızda yaptığım da tam olarak bu. Yaşlı insanları moda dünyasının içerisinde görmek Rus toplumu için oldukça yeni” sözleriyle projesini anlattı.

    Ajans, pek çok farklı türde çekim için cast sağlıyor. Çekim başına modellere yapılan ödeme ise müşteriye ve projeye göre değişiklik gösteriyor.

    Gavar’ın söz konusu özgün girişimindeki esas amacı, yaşlıların güçlü kişilik ve moda anlayışlarını yansıtarak ilham vermek. Oldushka ajansı sayesinde Rusya’daki katalog ve reklamlar yeni bir boyut kazanarak yaşlı modellere de yer vermeye başladı. Aynı zamanda dünyaca ünlü markalar da, reklam kampanyalarında Oldushka modellerine yer veriyor.

    Gavar’a göre kurduğu modellik ajansı, başlı başına bir proje. Fotoğrafçı kimi zaman oldukça sıradışı yüzlere sahip modellerle karşılaştığını ve onlarla tamamıyla ayrı bir proje yürütmeyi planladığını da itiraf ediyor.

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    Валентина Ясень @valentinayasen / модельное агентство OLDUSHKA Для испанского бренда @adolfodominguezofficial FW 2018/19 Фотограф @carlosarjiz Продюсер @selezen, @gavarigor MUAH @moi_freire_ Adolfo Dominguez: Будь старше. Говорят, что мир принадлежит молодым. Важно только то, что ново, свежо, что только что появилось. Но старики знают больше. Старики видели больше. Они знают, что новое не всегда лучше. Знают, что сегодняшняя мода завтра может стать дурным воспоминанием. Что лучше иметь в шкафу четыре хороших рубашки, чем каждый месяц отправлять очередную из шкафа в мусорку. Что это абсурдно - покупать вещи и не пользоваться ими. Что нужно не больше покупать, а лучше выбирать. Нам всем стоило бы почаще бывать стариками. #semasviejo #adolfodominguez #oldushkamodels #oldushka #russianmodel #greyhairmodel #возрастнаямодель #agelessfashion

    O L D U S H K A (@oldushkamodels)'in paylaştığı bir gönderi ()

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    Etiketler:
    Igor Gavar, Sibirya, Hollywood, Moskova, Oldushka, güzellik, Model, Modellik ajansı, Rusya
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