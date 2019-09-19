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16:55 19 Eylül 2019
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    Gazeteci Morgen: Ronaldo'nun 'Uzun süredir arıyorum' dediği o kadını bulduk

    © Fotoğraf : Twitter/Cristiano Ronaldo
    Yaşam
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    Gazeteci Piers Morgen, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisiyle yaptığı röportaj sırasında, McDonalds'ta çalışan ve maddi imkanları kötüyken kendisine artan hamburgerleri verdiğini söyleyen Edna isimli kadının bulunduğunu söyledi.

    Cristiano Ronaldo MARCA Efsane Ödülü'nü aldığı törende
    © REUTERS / JUAN MEDINA
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    Portekizli futbolcu Ronaldo, birkaç gün önce ITV kanalında Piers Morgan'a röportaj vermiş ve geçmişte yaşadığı maddi imkansızlıkları da anlatmıştı. 

    Sporting Lisbon altyapısında oynamak için 11 yaşında tek başına Portekiz'in başkentine taşınan Ronaldo, zor günler geçirdiğini söylemiş, "Geceleri karnımız acıktığında, stadın yanındaki fast food restoranına giderdik. Arka kapıdan kapıyı çalar , hamburger arttı mı diye sorardık. İsimlerinden biri Edna olan 3 kadın inanılmazdı. Bize çok iyilik yaptılar" demişti. 

    Ronaldo ayrıca, zor zamanlarında kendisine yardım eden bu üç iyi kalpli kadını uzun süredir aradığını da belirtmişti. 

    'EDNA'YI BULDUK'

    34 yaşındaki futbolcunun bu sözlerinin ardından gazeteci Morgen, bir tweet atarak Edna isimli kadının bulunmuş olduğunu söyledi. 

    Popüler futbol kanalı ESPN'nin "Cristiano Ronaldo'nun Edna'yı ve Lizbon'da fakir bir çocukken ona yardım eden iki kızını bulmak için yardımına ihtiyacı var" paylaşımını retweet eden Morgen, "Gelişme: Sanırım Edna'yı bulduk" diye yazdı. 

    Cristiano Ronaldo, Temmuz 2019'da MARCA Efsane Ödülü'nü alırken hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile poz verdi.
    © REUTERS / JUAN MEDINA
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    Ronaldo, üç kadını bulduktan sonra onları evine akşam yemeğine davet ederek iyilikleri için teşekkür etmek istiyor. 

    Futbolcunun ismi son günlerde ABD'nin Las Vegas kentinde model Kathryn Mayorga'ya 2009'da tecavüz ettiğine dair hakkında açılan soruşturma ile anılırken, bir yandan da Filistin'deki çocuklar ve Portekiz'de doğduğu yer olan Madeira adasında yaptığı yardımlarla anılıyor. 

     

    Etiketler:
    Piers Morgen, Portekiz, hamburger, McDonalds, Cristiano Ronaldo
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