Robo-restorant: Yapay zeka siparişinizi almaya hazır

Bir fast-food restoranının tezgahı önünde ne yiyeceğinize bir türlü karar veremeden beklediniz mi? Bu kararsızlık yakında geçmişte kalabilir çünkü yapay zeka özellikle sizin için pişiriyor.

Ne sipariş edeceğinizden emin olmadığınız bir fast-food restoranının tezgahında hiç durdunuz mu? Bu geçmişte kalmış bir şey olabilir - yapay zeka özellikle sizin için bir şeyler pişiriyor.

Dünyanın farklı yerlerinde pek çok restoran menüleri hakkında yol göstermek ve müşterilerinin sipariş vermelerine yardımcı olmak için otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenme sistemlerini kullanmaya başladı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE ÖDEME

KFC, Çin’deki restoranlarında yüz tanıma sistemleri ve yapay zekadan yararlanıyor. Geniş ve etkileşimli bir bilgisayar ekranı, müşterileri yerleşik kameralardan alınan fotoğraflarıyla karşılıyor. Sipariş sürecinde onlara rehberlik eden yapay zeka, müşterilerin ne yemekten hoşlandıklarını öğrenerek bu bilgiyi depoluyor. Sistem, isteyen kişilerin yüz tanıma sistemi aracılığıyla ödeme yapmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka müşterilerin tekrarlayan ziyaretlerinde onları tanıyor ve daha önce ne sipariş ettiklerini hatırlatıyor.

HAMBURGER PİŞİREN ROBOT

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir hamburger zincirinin mutfağında şef bir robot. Yerleşik sensorlar ve kameraları kullanarak yemekleri hazırlayan, pişiren ve tabaklara yerleştiren robot, bir hamburgeri ne zaman çevirmesi gerektiğini anlayabiliyor ve yemeğin sıcaklığını tespit edebiliyor.

SORULARI YAPAY ZEKA YANITLIYOR

“Biber”, yemek servisi ve perakende sektöründe kullanılan bir garson ve müşterileri karşılayan yapay zeka tabanlı robot. Ses tanıma ve entegre bir tablet aracılığıyla müşterilerle etkileşime giren Biber soruları cevaplama, tavsiyelerde bulunma ve yemek siparişi alma işlevlerine sahip. Japon teknoloji şirketi SoftBank tarafından Mastercard ile ortaklaşa geliştirilen bu robot aynı zamanda ödemeleri de alıyor. Biber, Singapur ve Fransa’da kullanılıyor.

TABAKTAKİLERİ MOLEKÜLER SEVİYEDE İNCELİYOR

TellSpec kaloriler, makro besin maddeleri ve alerjenler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan, tabaktaki yiyecekleri moleküler seviyede çözen bir tarayıcı. Arkasındaki şirket, aynı zamanda bebek süt tozu içeriğini, meyvenin tazeliğini ve balığın kaynağını analiz edebilen sistemler geliştiriyor.

Gıda sektöründe otomasyona yatırımı hızlı bir şekilde artıyor. 2018’de, yalnızca Çin’deki pazarın satış değeri 123 milyon doların üzerindeydi ve 2025’e gelindiğinde, küresel yiyecek ve içecek endüstrisine robot satışının 500 milyon dolardan fazla olacağı tahmin ediliyor.