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01:18 20 Eylül 2019
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    Kahve

    Seattle'da üstsüz erkek barista dönemi: Ateşli erkekler sıcak kahve servis eder

    © AP Photo / Eric Talmadge
    Yaşam
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    Dünyaya yayılmış en ünlü kahve dükkanları zincirlerinin çıkış yeri olan ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kenti, bikinili kadın baristalar furyasına nispet ilk üstsüz erkek barista istihdamına sahne oldu. 'Dreamboyz Espresso' (Rüya Oğlanlar Espresso) isimli mekanın reklam sloganı da "Ateşli erkekler sıcak kahve servis eder". 

    Seattle'daki kahveciler arası rekabetin 1990'lardan beri tetiklediği bikini giyen kadın barista çalıştırma furyası sonunda bazılarını usandırdı.

    Kahve
    © REUTERS / Thomas Peter
    Tayvanlı barista kahvenin üzerine yaptığı 3D resimleriyle ilgi topluyor

    Capitol Hill semtinin bikinili barista çalıştıran tek kahvecisi müşteri azlığından kapanırken, mekana uğrayanlar altı kas bombesinin sayıldığı baklava karınları gözüken erkek barista istihdam edilmesini önerdi. 

    GEY SEMTİ

    Bunda semtin eşcinsel mahallesi olarak tanınmasının da etkisi var. 

    Müşteri tavsiyesine uyarak açılan yeni mekanın adı, 'Dreamboyz Espresso' (Rüya Oğlanlar Espresso). Logosu, kahve ficanından dumanlarla birlikte çıkan esmer tenli üstü çıplak erkek. Reklam sloganı da "Ateşli erkekler sıcak kahve servis eder". 

    Sokaktan geçenlerin başlarını çevirmeleri ve kameraları çalıştırmalarına neden olan iki üstsüz erkek baristaya medya da yoğun ilgi gösterdi.

    Bunlardan biri olan Brandon Peters, bir kaç yıl önce Starbucks'ta çalıştığını ve baristalık mesleğini sevdiğini, burada farklı ve yeni bir şey denediklerini ve iyi geri bildirim aldıklarını belirtti. 

    Güney Koreli baristadan birer sanat eseri gibi görünen kahveler
    © Sputnik .
    Güney Koreli baristadan, sanat eseri gibi görünen kahveler
    'KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ'

    Diğeri Ja'Shaun Williams, etraf bikinili baristalardan geçilmezken bu konsepti düşünmüş olduğunu, hatta Bro-kini Espresso (Kanki-kini Espresso) adında mekan açmayı hayal ettiğini, sonra sadece şort giyen erkek barista arandığına dair ilanı görünce buraya başvurduğunu anlattı.

    Yeni tarz baristalık için "Kadınlar yapıyor da erkekler niye yapamasın? Hem bu sadece üstsüz olma meselesi değil. Biz aynı zamanda iyi kahve yapıyoruz" açıklamasını getiren Williams, "Tarih yazıyoruz" iddiasında bulundu. 

    'Dreamboyz Espresso'nun sahiplerinin Washington ve Oregon eyaletlerinde bikinili kadın barista çalıştırdıkları zincirleri de var. 

    Starbucks
    © REUTERS / Lucy Nicholson
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    Capitol Hill semtindeki işlemeyen mekanı kapattıklarında müşteriler ve çalışanlardan kahveleri hazırlayıp sunma işini yapılı vücutlarıyla gösteriş yapabilecek erkeklerin yapması önerisi gelmiş. 

    Bu sayede yeni mekanda çalışan Peters, "Eşitlik fikrini kesinlikle sevdim, hem de içtiğiniz kahveye biraz eğlence unsuru katılmış oluyor" dedi.  

    MAHALLE SAKİNLERİ: İŞTE BU, BİZE BUNUNLA GELİN

    Mahalle sakinlerinden Tenzin Ghongpa "Bence olağanüstü. Zaten zamanı çoktan gelmişti. Avuç içi kadar çamaşırlarla çalışan kadın baristalar zaten var. Bence üstsüz erkek barista olmasında hiçbir sorun yok" diye konuştu.

    Game of Thrones
    © Fotoğraf : IMDB
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    Jacob Haeger şunları söyledi:

    "Bikinili barista konsepti geride kalmış bir çağa ait hissettiriyordu, bugünün toplumunda zaten yeri yoktu. Kahve tezgahının arkasında çıplak göğüslü erkekler görmek ise çok eğlenceli geliyor. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım, görünce 'işte bu' dedim, 'burası Capitol Hill, bize bununla gelin'."

    'BİRAZ DA ERKEKLER SOYUNSUN'

    Williams ile Peters'in seksi, güzel vücutlu, çok yakışıklı delikanlılar olduğunda sözbirliği eden erkek ve kadın müşteriler, "Bir değişiklik olması ve bu kez erkeklerin soyunması hoş" diye görüş bildirdi. 

    UZAKLARDAN GELİYORLAR

    Onlarca kilometre öteden bile müşterilerin gelmeye başladığı mekanın gördüğü yoğun ilgi karşısında sahipleri başka yerlerde de üstsüz erkek baristalı mekanlar açmayı planlıyor. 

    FAHİŞELİKLE SUÇLANAN KADIN BARİSTALARDAN KARŞI DAVA 

    Baristaların ne giydiği ya da giymediği, Washington eyaleti için başlıbaşına bir gündem.

    2009'da Everett kenti belediye meclisinin 'cinsel suçların artmasına neden olmakla' suçladığı bikini baristalara polis operasyon düzenlemişti. Fahişelik ve müstehcenlikle suçlanan bikinili baristaların giderek karın, göğüs ve kalçalarını göstermeleri yasaklandı.

    2017 yılında bir grup bikinili barista, giyim kuşamla kendini ifade etmeye dair anayasal haklarını çiğnediği, kadınları hedef gösterdiği, kolsuz bluz ve şort giymeye zorlayarak para kazanmalarını engellediği için kent yönetimine dava açmıştı. Çeşitli temyiz süreçlerinden geçen yargı süreci hala devam ederken, kent yönetimi bugüne dek mahkeme masraflarına 300 bin dolar harcadı. 

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