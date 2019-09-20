Meteoroloji yağmur için saat verdi: Öğleden sonra etkisini gösterecek

'YAĞIŞA ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Tuzla'da bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bugün ve hafta sonu beklenen yağmur için tehlike yarattı. Yangın esnasında yağmur olmamasını bir avantaj olarak nitelendiren Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, "Kimyasal partiküller rüzgâr ile birlikte dağıldı. Yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" dedi.
Öte yandan Kocaeli'nde bulunan bir elektrik şirketinden çalışanlarına uyarı mesajı gönderilmiş, mesajda, yangın sonrası çıkan kimyasal gazların havaya yayıldığı, yağacak yağmurun tehlikeli olabileceği belirtilmişti. Çalışanlara ve ailelerine dışarı çıkmama uyarısı yapılmış, yangın ve patlama üzerine açıklama yayımlayan Kimya Mühendisleri Odası da patlama sonucu havaya karışan kimyasalların tehlikelerini vurgulamıştı.
İllere göre hava durumu ise şu şekilde:
İSTANBUL 18°C, 23°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANKARA 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 26°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 23°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 23°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ERZURUM 8°C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 15°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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