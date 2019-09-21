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18:01 21 Eylül 2019
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    Seks

    Demi Moore itiraf etti: Ashton Kutcher ile yatağımıza üçüncü kişiyi aldık

    © Fotoğraf : Pixabay
    Yaşam
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    Son günlerde adından çokça söz edilen Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın üçlü cinsel ilişki için baskı yaptığını itiraf etti. Baskılara dayanamayan oyuncu, kocasının isteğini yerine getirdiğini söyledi.

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    © AA / Samuel Corum
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    Inside Out isimli kitabında hayatına dair birçok itirafta bulunan 56 yaşındaki Demi Moore, evli kaldığı süre boyunca kocası tarafından üçlü cinsel ilişki için çok fazla baskı yaptığını itiraf etti. Ahston Kutcher’ın kendisini aldattığını da itiraf eden ünlü isim, yaşadığı zor dönemleri bahsetmekten  çekinmedi.

    'ÇOK BÜYÜK BİR HATAYDI'

    Demi Moore, kendisinden 15 yaş küçük olan Ashton Kutcher ile yaptığı evlilik nedeniyle kendisini her zaman daha genç hissettiğini söyledi. Kocasının yaptığı baskılara dayanamadığını itiraf ederek, ilişkilerine başka bir kişiyi de dahil ettiklerini ve bu kişi ile iki kez cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Böyle bir şeyi kabul etmenin çok büyük bir hata olduğunu söyleyen Moore, yaşadığı bu tecrübenin kendisini Britney Jones ve Sara Leal ile aldatılmasına yol açtığını düşünüyor.

    The Sun’a konuşan Moore, bu teklifi kabul etmesinin altında yatan nedeni “Ona ne kadar mükemmel ve eğlenceli olabileceğimi göstermek istemiştim” şeklinde açıkladı. The Sun ise Ashton Kutcher ile bu iddialar hakkında konuşmaya çalıştığını belirtti. Fakat Kutcher henüz sessizliğini bozmadı.

    Çift 2003’te tanışmış, çok geçmeden Moore hamile kalmıştı. Fakat hamileliği altı aylıkken düşükle sonlanan Demi Moore, alkol ve uyuşturucu problemleri yaşadığını kitabında açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Hollywood, Seks, Ashton Kutcher
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