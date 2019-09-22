Ağlarken gözünden gözyaşı yerine kristal dökülen genç kadına teşhis konulamadı

Ermenistan’da doktorlar, ağlarken gözünden gözyaşı yerine kristal gelen 22 yaşındaki Karazyan’ın bu rahatsızlığına bir türlü teşhis koyamadı.

Rus Mir 24 televizyonunun aktardığına göre ağlarken gözünden gözyaşı yerine kristal gelen 22 yaşındaki Satenik Karazyan’ın rahatsızlığı, doktorlar için tam bir bulmaca haline geldi.

Habere göre genç kızda ilk belirtiler 2 ay önce başladı. İlk başta Satenik, diş doktorundayken gözüne toz kaçtığını düşündü, yakınları ilse gözünde cam parçacıkları olduğunu zannetti. Ancak o günden bu güne Karazyan her gün sayısı 50’ye kadar varabilen keskin kristalleri gözünden çıkarmak zorunda kalıyor.

Gazetecilere göz ağrılarından şikayet eden genç kız, “Şu anda her günüm cehenneme dönüştü” diye konuştu.

Önce göz doktoruna başvurduğunu fakat uzmanın rahatsızlığına bir türlü teşhis koyamadığını anlatan Satenik, daha sonra ailesinin kendisini komşu kentteki hastaneye, ardından da başkent Erivan’a götürdüğünü, fakat oradaki doktorların bile neyle karşı karşıya olduklarının anlayamadıklarını belirtti.

Kızın kayınvalidesi Zemfira Mikaelyan, “Erivan’a gittiğimizde doktorlardan biri bizi nöropatolojiye sevk etti, ikincisi ise kabul ederek, kristalleri temizledi. Biz bir şeyler yemek için odadan çıktık, 5 dakika sonra döndük ve Satenik’in gözlerinden yine kristaller gelmeye başladı. Bunun üzerine doktor bize inanmadığını söyledi ve gitmemizi istedi” diye konuştu.

Habere göre yazılan damla ve antibiyotiklerden durumu iyice kötüleşen genç kız ilaçları kesti.

Sputnik Ermenistan’ın aktardığına göre kristaller uzman incelemesine gönderildi, fakat sonuçların ne zaman geleceği henüz belli değil.

Satenik’in gizemli hastalığı Sağlık Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Satenik’i bir ke daha kuruldan geçirmek istediklerini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Oganes Arutyunyan, kuruldan sonra daha net bir şey söyleyebileceklerini kaydetti.

Kızın yakınları ise yurt dışında tedavi görecek kadar paraları olmamasından yakınıyor. Satenik’in eşi engelli, eşinin anne ve babası ise emekli.

Sputnik Ermenistan’a konuşan kızın kayınvalidesi Mikaelyan, “Biz köylüyüz, toprağı işliyoruz, hayvan yetiştiriyoruz. Elimizde farklı imkânlar yok. Aramızda en sağlıklı olan oydu” ifadelerini kullandı.