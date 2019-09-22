Kıvanç Tatlıtuğ’u yargılayan hakimden fotoğraf: 'Perşembenin sürprizi'

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, 'vergi usül kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davanın hakimi, oyuncu ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un, “vergi usül kanununa muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın hakimi oyuncu ile bir fotoğraf paylaştı.

EnSonHaber sitesinin haberine göre, hakim WhatsApp'tan paylaştığı fotoğrafa 'Perşembenin sürprizi' notunu düştü.

Tatlıtuğ'u yargılayan hakimin paylaştığı fotoğraf

İNCELEME BAŞLATILDI

Odatv'nin haberine göre, fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Tatlıtuğ'un davası geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Oyuncunun 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddia ediliyor.

Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.