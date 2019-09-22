Kıvanç Tatlıtuğ’u yargılayan hakimden fotoğraf: 'Perşembenin sürprizi'

EnSonHaber sitesinin haberine göre, hakim WhatsApp'tan paylaştığı fotoğrafa 'Perşembenin sürprizi' notunu düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Odatv'nin haberine göre, fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı.
NE OLMUŞTU?
Tatlıtuğ'un davası geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Oyuncunun 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddia ediliyor.
Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.
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