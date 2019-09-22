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20:33 22 Eylül 2019
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    Popüler video sitesi YouTube

    Youtube doğrulama rozeti almayı daha zor hale getiriyor

    © AP Photo / Jenny Kane
    Yaşam
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    Popüler video platformu Youtube, kanallara uygulayacağı yeni doğrulama kriterlerini açıkladı. Gelecek olan yenilikle birlikte bazı kanallar doğrulama rozetlerini kaybedebilir.

    YouTube
    © AA / Aytaç Ünal
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    Youtube’da 100 binden fazla aboneye sahip kanalların doğrulama rozeti için yaptığı başvuruların bir çoğu olumlu sonuç alıyordu. Ancak Youtube tarafından açıklanan yeni kriterlere göre kullanıcı sayısı artık belirleyici olmayacak. Şirketin açıklamasına göre, doğrulama rozeti talep eden kanalın temsil ettiği kişiye veya sanatçıya ait olup olmadığını anlamak için bir dizi yeni faktöre bakılacak.

    Youtube blogunda yayınlanan yeni kriterler ise şu şekilde:

    • Özgünlük:  Kanal temsil ettiğini iddia ettiği gerçek yaratıcıya, sanatçıya, halka açık şahsa veya şirkete ait mi?
    • Öncelik:  Kanal tanınmış veya çok aranan bir yaratıcıyı, sanatçıyı, topluluğu veya şirketi temsil ediyor mu? YouTube dışında yaygın olarak tanınıyor ve çevrimiçi ortamda güçlü bir varlığa sahip mi?  Diğer birçok kanala çok benzer bir adı olan popüler bir kanal mı?

    BAŞVURU YAPMAK GEREKMİYOR

    Youtube'un belirlediği bu kriterlere uymayan birçok mevcut hesabın doğrulama rozetlerinin kaldırılacağı da ifade ediliyor. Tüm kanallar için uygulamaya konulan bu doğrulama yöntemi için herhangi bir başvuru yapmak ise gerekmiyor. Youtube otomatik olarak kanalları kontrol ederek doğrulama rozeti için uygun olanlara tanımlama yapıyor.

    Rozeti alınan kanalların itiraz hakkı için son tarih 17 Ekim 2019. Doğrulama rozetinin tasarımı ise Ocak 2020 yılında değişecek.

    Youtube’da doğrulama rozetine sahip bir hesaba sahip olmak kullanıcılar açısından son derece önemli. Doğrulama rozeti, kanalın arama sonuçlarında daha önde çıkmasında da önemli bir kriter. Youtube'un 19 Eylül’de resmi bloğunda yaptığı açıklamaya göre ise artık doğrulanmış bir hesaba sahip olmak zorlaşacak.

     

    Etiketler:
    Youtuber, rozet, Video, Youtube
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