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03:03 23 Eylül 2019
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    Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde dünyaya gelen Fatma Traş

    3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 33 başbakan gören 110 yaşındaki Fatma nine Atatürk'ü anlattı

    © İHA / BEKİR ŞENTÜRK
    Yaşam
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    Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde dünyaya gelen Fatma Traş, doğduğu günden bugüne kadar 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 33 başbakan gördü. 110 yaşında olmasına rağmen ev, bağ ve bahçe işlerini kendisi yapan Fatma nine, Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü de anlattı.

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    Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 2 Temmuz 1910 yılında dünyaya gelen Fatma Traş, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 2. Abdülhamit Han, Sultan Beşinci Mehmed Reşat ve Mehmet Vahdettin Han’ın sultanlığını gördü. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş döneminden günümüze kadar ise 12 cumhurbaşkanı ve 33 başbakan gören Fatma ninenin 6 çocuğu, 38 torunu, 3 de torununun çocuğu bulunuyor. En büyük torunu 55, en büyük çocuğu ise 81 yaşındaki Mehmet olan Fatma ninenin en küçük kızı Hatice 64 yaşında, en küçük torunu ise 19 yaşında bulunuyor.

    Çocukluk yıllarında Osmaniye Bahçe’den Gaziantep’in İslahiye ilçesi Türkbahçe köyüne göç eden ve burada evlenen Fatma nine, 10 yıl önce ise kocasını kaybetti. 71 yaşındaki kızı Yüksel ile birlikte yaşayan Fatma nine, yaşadıklarına rağmen sağlık ve sıhhatini kaybetmezken halen ev, bağ ve bahçe işlerini kendi başına yapabiliyor. Kimi zaman evde bulaşıkları yıkayan Fatma nine, kimi zaman ise odun kırıp taşıyor.

    'KÜL İLE BULAŞIK YIKARDIK'

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bir asrı aşan hayatı boyunca birçok sıkıntı yaşadığını anlatan Fatma nine, hayatın her geçen gün daha da kolaylaştığını anlatarak, "Eskiden böyle deterjanlar olmazdı. Arap sabunu ya da kül ile bulaşık yıkardım. Yıkadığım bulaşıkları tezgaha koyardım, bembeyaz, kar gibi olurdu. Şimdi deterjanlar var ama onlar hep hastalık saçıyor. Gençliğimde hiç zorlanmadım. Tüm işleri kolaylıkla yapardım, tatlı dilin varsa iş yapmak zor değildi. O zamanlar tatlı dil vardı, huzur vardı. Konu komşunun birbirine düşman gibi bakmadığı zamanlardı. Çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın diye kocam Devlet Demir Yollarında çalışırken bende kıl kilim dokurdum" diye konuştu.

    'UZUN YAŞAMIN SIRRI AZ YEMEK'

    Kendi ailesinin az yemek yediğini ve bu nedenle uzun yıllar yaşadığını söyleyen Fatma nine, kendisinin de az yemesi nedeniyle bu kadar uzun yaşadığını iddia etti. Fatma nine, "Sabah erkenden kahvaltı ederdim. Kahvaltıdan sonra ise ikindi vaktinde yemek yerdim. Akşam ise yemek asla yemedim. Gençliğimden bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da yemem zaten. Bir de peynir yersem yağ yemem, yemekleri birbirine karıştırmam. Günde bir öğün iyice karnımı doyururum. Sonraki öğünde ise daha hafif yemekler yerim. Kurt gibi kadındım maşallah. Kıl kilim dokurdum, ev işlerini yapardım, oduna giderdim. Yırtıcı kurt gibi bir kadındım" şeklinde konuştu.

    Mustafa Kemal Atatürk
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    'KOMŞUM BAŞKA BİR MUHTAR ADAYINA OY VERDİM DİYE BENİMLE KONUŞMUYOR'

    Özellikle eski komşuluk ilişkilerini çok aradığını belirten Fatma nine, yaşadığı mahalledeki son yerel seçimlerde mahallenin kadın muhtar adayı Gülay Çetin’e oy verdiği için artık komşusunun kendisi ile konuşmadığını anlattı. Fatma nine, "Kadın olduğu için Gülay muhtara oy verdim. Kazanınca çok şükür dedim. Ama ona oy verdiğim için komşum benimle konuşmuyor. Artık bana süt bile satmıyor. Nerede o eski günler, eski komşuluklar" ifadelerini kullandı.

    Kocası Mehmet Traş'ı hiç görmeden nişanlanıp evlendiğini anlatan Fatma nine, o dönemlerde damat evine atla geldiğini ve 3 gün 3 gece düğün yaptıklarını kaydetti.

    'ATATÜRK'Ü GÖRDÜM'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    Fatma nine, kendisinin çocukluk döneminde gençliğinin zirvesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü de anlattı. Fatma nine, 20 Haziran 1907'de kolağası (kıdemli yüzbaşı) olan ve 20 Eylül 1907'de Selanik'teki 3. Ordu'ya atanan Mustafa Kemal'i trenle Kahramanmaraş'a giderken mola verdikleri İslahiye Fevzipaşa garında görebildiğini söyledi. "O zamanlar Fevzipaşa Mahallesi'nde ablamın çocuklarına bakmaya gitmiştim. Tren istasyonuna Mustafa Kemal'in geldiğini söylediler. Gara gittim ama boyum yetişmediği için göremedim. Sonra bir taş buldum, taşın üstüne çıktım. Mustafa Kemal de trenin penceresindeydi. Vatandaşlar sohbet ediyordu, iri mavi gözleri vardı" diye konuştu.
    Fatma nine, kendisinin çocuklarını, torunlarını, torunlarının çocuklarını bile gördüğünü, onların mutluluklarına, dertlerine ortak olduğunu belirterek, artık emaneti sahibine teslim edeceği zamanı beklediğini söyledi. Fatma nine, Allah'tan ölümün hayırlısını vermesi için de dua etti.

    Torunu 55 yaşındaki Cengiz Traş ise, 110 yaşındaki babaannesi Fatma ve 81 yaşındaki babası Mehmet ile bir arada yaşadıklarını belirterek, üç kuşağın birlikte bulunduğunu kaydetti.

    Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, Fatma nineyi uzun süredir tanıdığını ve tecrübelerinden faydalandıklarını ifade etti. Çetin, Fatma Traş'ın tanıklık ettiği tarihle ilgili bilgileri paylaştıkları sohbetler yaptıklarını da kaydetti.

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