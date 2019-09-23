Apple doğruladı: iOS 13'te güvenlik açığı var

Son zamanlarda piyasaya sunulan mobil işletim sistemlerinin içerisinde sürekli güvenlik açıkları tespit ediliyor. Şimdi de iOS 13'de keşfedilen güvenlik açığı, Apple tarafından doğrulandı.

İşletim sistemi iOS 13'te güvenlik açığı tespit edildi ve bu açık Apple tarafından da kabul edildi. Ortaya atılan iddialara göre bu açık iOS 13'ün temmuz ayındaki beta sürümünden kalma bir durum. Üstelik bahsedilen güvenlik açığı o zamanlarda da bulunmuş ve Apple'a söylenmişti.

Apple, önceden belirtilen bu açığı kapatmadığı gibi, kabul edip; güvenlik açığı ile iOS 13'ü piyasaya sürdü ve iOS 13.1 güncellemesi ile giderileceğini belirtti. Bahsettiğimiz güvenlik açığı, ekran kilidini açmadan telefonun kullanılmasını sağlıyor. Yani açığı kullanmayı bilen kişiler, telefonunuzu istediğiniz gibi alıp kullanabiliyor.

Belirtilen bu güvenlik açığı, Temmuz ayında Jose Rodriguez tarafından keşfedildi. Jose Rodriguez, Youtube üzerinden yayınladığı bir video ile birlikte, ekran kilidi kapalı olan iOS 13'e sahip bir iPhone'u, sesli kontrol ile kolaylıkla açabiliyor. iOS 13'teki güvenlik açığını keşfettikten sonra, Apple yetkilileri ile görüşerek, bulduğu açık sayesinde ödül kazanıp, kazanmayacağı hakkında bilgi aldı.

CNN Business'ın haberine göre, olayla ilgili mailler Rodriguez tarafından, kendilerine gönderildi. Yani haberdeki iddiaların gerçek dışı olma ihtimali çok düşük. iOS 13 yüklü telefonlarda yapılan terslere göre şu ana kadar, bulunan güvenlik açığının giderilmediği belirtiliyor.

Son açıklamalara göre, Apple yetkilileri açığı doğruladı ve iOS 13.1 güncellemesi ile birlikte giderileceği belirtildi.

iOS 13.1 güncellemesi 30 Eylül olarak açıklanmıştı, fakat daha güncel bir açıklama ile birlikte güncellemenin 24 Eylül'de geleceği belirtildi.