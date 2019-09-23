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13:38 23 Eylül 2019
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    40 yıldır dağda yaşayan Gündüz'ün mağara hayatı bitti: 'Senin için savaşa geleyim ama ılıca deme bana'

    © İHA /
    Yaşam
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    Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini ise geri çevirdi.

    İHA'nın haberine göre, 40 yıldır mağarada yaşayan Gündüz, Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşti.

    İskender Gündüz - 40 yıldır dağda yaşıyor
    © Fotoğraf : DHA
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    Havaların soğumaya başladığını öne sürerek banyo ve berber taleplerini reddeden Gündüz, üşüyüp hasta olmaktan korktuğunu ifade etti.

    Hayatının 40 yılını mağara ve kendi yaptığı kovukta geçiren İskender Gündüz’ün yeni barakasında su tesisatı, çek-yat, ocak bulunuyor. Kendisine her konuda yardımcı olan Burunsuzoğlu’nun getirdiği radyo ile gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.

    Yeni barınma yeri olan kulübenin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Gündüz, şöyle konuştu:

    'BUGÜN GÜNLERDEN NE BİLMİYORUM TAKVİM YOK BENDE'

    © AA /
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    "Ben ılıcaya gitmem, neden biliyor musun ben yattığımda sabah kalktığımda ayazlı. Hava şimdi sıcak ama sabah ayaz var, ben ayaza güvenmem. Eylül ayında ben gitmem. Geçen sene değil, evvelki sene eylülde kar yağdı buraya. Ilıca demek terlemek demek. Orada terledim mi, sabah ayaz aldım mı iyi olmaz. Senin için savaşa geleyim ama ılıca deme bana. Öbür tarafta 10 yıl kaldık, kötü demeyelim yani. 10 sene kaldığımız yer de iyiydi. Ondan önce de ileride maden ocağında 30 yılı geçkin bir süre kaldım. Ben dağ adamıyım. Bugün günlerden ne bilmiyorum, takvim yok bende. Sizde var mı? Ama eylül ayındayız. Sizin takvim nerede? 2019. Burada radyom da var. Radyo konuşsun değil mi? O konuşsa daha iyi. Radyo aslında çekiyor ama sizin ışıklar var. Elektrik elektrikle karşılaşıyor ondan çekmiyor. Sizin elektrik onunla karşılaşıyor ve çekmiyor" diye konuştu.

    Gündüz’ün gıda, su ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan komşu köy Mecidiye’de yaşayan Burunsuzoğlu, 10 yıldır banyo yapmadığını söylediği Gündüz’ü termal kaplıcaya götürmek istediğini ancak kabul etmediğini ifade etti.

    Burunsuzoğlu, "İskender ağabeye bu kulübeyi yapalı 5-6 ay oldu. Kendisine en son ne zaman banyo yaptığını sorduğumuzda hatırlamıyor; 10 yıl falan oldu diyordu. O da buralarda dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki kaplıcaya götürelim dedik. Tamam, olur dedi. 80 derece su iyi gelir benim kemiklerime dedi. Her şeyi ayarladı. Otele, termale götürmek için geldik, şimdi ise gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik, hasta olurum diyor. O da haklı kendi bakımından. Kendi vücut sağlığını düşünüyor. Biz de onu düşündük ama yeni kıyafetler alırız dedik. Aldık ve getirdik, üzerine giydi. Kendisini tıraş da yaptıracaktık. Berberi de ayarladık, her şeyi ayarladık ama istemedi. Olmadı, nasip değilmiş. Artık seneye yaza" dedi.

    Etiketler:
    Baraka, Mağara, Bigadiç, Balıkesir, İskender Gündüz
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