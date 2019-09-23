40 yıldır dağda yaşayan Gündüz'ün mağara hayatı bitti: 'Senin için savaşa geleyim ama ılıca deme bana'

İHA'nın haberine göre, 40 yıldır mağarada yaşayan Gündüz, Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşti.
Hayatının 40 yılını mağara ve kendi yaptığı kovukta geçiren İskender Gündüz’ün yeni barakasında su tesisatı, çek-yat, ocak bulunuyor. Kendisine her konuda yardımcı olan Burunsuzoğlu’nun getirdiği radyo ile gününü şarkı ve türkü dinleyerek geçiren Gündüz, yeni barınağının eskisinden daha iyi olduğunu söyledi.
Yeni barınma yeri olan kulübenin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Gündüz, şöyle konuştu:
'BUGÜN GÜNLERDEN NE BİLMİYORUM TAKVİM YOK BENDE'
Gündüz’ün gıda, su ve giysi ihtiyaçlarını karşılayan komşu köy Mecidiye’de yaşayan Burunsuzoğlu, 10 yıldır banyo yapmadığını söylediği Gündüz’ü termal kaplıcaya götürmek istediğini ancak kabul etmediğini ifade etti.
Burunsuzoğlu, "İskender ağabeye bu kulübeyi yapalı 5-6 ay oldu. Kendisine en son ne zaman banyo yaptığını sorduğumuzda hatırlamıyor; 10 yıl falan oldu diyordu. O da buralarda dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki kaplıcaya götürelim dedik. Tamam, olur dedi. 80 derece su iyi gelir benim kemiklerime dedi. Her şeyi ayarladı. Otele, termale götürmek için geldik, şimdi ise gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik, hasta olurum diyor. O da haklı kendi bakımından. Kendi vücut sağlığını düşünüyor. Biz de onu düşündük ama yeni kıyafetler alırız dedik. Aldık ve getirdik, üzerine giydi. Kendisini tıraş da yaptıracaktık. Berberi de ayarladık, her şeyi ayarladık ama istemedi. Olmadı, nasip değilmiş. Artık seneye yaza" dedi.
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