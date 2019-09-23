Model, Gucci'nin 'deli gömleği' tasarımını podyumda protesto etti: Akıl sağlığı moda değil

Dünyaca ünlü modaevi Gucci’nin ‘deli gömleğine’ benzeyen tasarımlarını sergilediği şovda görevli olan model Ayesha Tan-Jones markayı podyumda protesto etti. Model, “Akıl sağlığı moda değildir” yazdığı ellerini kaldırarak geçişinitamamladı.

Gucci’nin Milano Moda Haftası kapsamında görücüye çıkardığı ve ‘pratik üniforma’ diye tanımladığı koleksiyonunda kullandığı ‘deli gömleğine’ benzeyen ceketler sıradışı bir şekilde protesto edildi.

Model Ayesha Tan-Jones, marka için podyumda yürüdüğü sırada iki elini izleyicilere doğru kaldırdı ve avuçlarına yazdığı “Akıl sağlığı moda değil” ifadesiyle Gucci’ye tepkisini gösterdi.

They held up their hands while on the Gucci runway to display the message "mental health is not fashion" https://t.co/nyJgG71dc1 — CNN International (@cnni) September 23, 2019

Daha sonra Instagram hesabından da bir paylaşım yapan model, “Akıl sağlığıyla ilgili kendi mücadelesini veren bir sanatçı ve model olarak, aynı zamanda aile üyeleri ve sevdikleri depresyon, bipolar, kaygı ve şizofreniden etkilenen insanlar adına, Gucci gibi büyük bir modaevinin geçici bir moda konsepti uğruna bu imajı kullanması acı verici ve düşüncesizce” ifadelerini kullandı.

Model, bu yolla kıyafet satmaya çalışmanın ‘bayağı’ olduğunu, akıl sağlığı sorunları yaşayan milyonlarca insana ‘hakaret edildiğini’ söyledi.

Ayesha Tan-Jones ayrıca, deli gömleklerinin akıl hastalıklarının tam olarak anlaşılmadığı ‘tıptaki oldukça zalim bir dönemi’ anımsattığını belirtti.

Modelin bu paylaşımı yapması Gucci’ye tepki yağdı.

Bir açıklama yapan Gucci, tasarımcıları Alessandro Michele’in bu ‘boş gibi görünen kıyafetleri, ‘kendini ifade etme becerisini ortadan kaldıran ve kimliklere gem vuran gücü yaşamda nasıl deneyimlediğimiz’ fikrinden yola çıkarak yarattığını savundu.

#AlessandroMichele designed these blank styled clothes to represent how through fashion, power is exercised over life, to eliminate self-expression and curb identity. #GucciSS20 #intheseclothes pic.twitter.com/EcZyfQZHr1 — gucci (@gucci) September 22, 2019

Kıyafetlerin ‘toplum ve onu kontrol edenler tarafından dayatılan üniformaları ekstrem, kuralcı bir versiyonu’ olduğunu belirten Gucci, koleksiyonun mağazalarda satışa sunulmayacağını belirtti.

Gucci şubat ayında da koleksiyonunda yer alan ancak ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetildiği için tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırmış ve bir özür mesajı yayınlamıştı.