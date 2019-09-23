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16:48 23 Eylül 2019
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    Nicole Kidman: Tom Cruise ile evlat edindiğimiz çocuklarım Scientology tarikatını bana tercih etti

    © AFP 2019 / Matthew Simmons
    Yaşam
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    Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Tom Cruise ile evli olduğu dönemde evlat edindikleri iki çocuğunun, babalarını takip ederek Scientology inancını benimsediğini ve tarikatı kendisine tercih ettiklerini söyledi.

    Tom Cruise
    © AP Photo / Lee Jin-man
    'Tom Cruise mensubu olduğu tarikat yüzünden kızını görmüyor' iddiası
    Oscar ödüllü oyuncu, şu anda 26 ve 24 yaşlarında olan Connor ve Isabella ile bozulan ilişkisinden Scientology tarikatını sorumlu tuttu.

    Çocuklarının babaları Tom Cruise’un yolunu seçtiklerini söyleyen Kidman, bir anne olarak görevinin ‘koşulsuz sevgi göstermek’ olduğunu belirtti.

    Sun gazetesine bir açıklama yapan Kidman, “Annelik bir yolculuk. İnanılmaz inişler ve çıkışlar olacaktır, ister biyolojik anne ol, ister evlat edin. Ancak bir çocuğun ihtiyacı olan şey sevgidir. Onlar Scientologist olmayı seçtiler. Ebeveyn olarak bizim görevimiz her zaman koşulsuz sevgi sunmaktır. Bunu dışında bir şey değil, ‘Seni sevmek ve desteklemek için buradayım’ demektir” ifadelerini kullandı.

    Ancak Kidman aranın kapanmasını ve ilişkilerinin düzeltmesini umduğunu söyledi.

    ​1990 yılında evlenen Cruise ve Kidman, 2001’de boşandı. Ayrılmalarının en büyük sebebinin Cruise'un Scientology'e aşırı bağlılığı olduğu iddia edildi. Kidman da bir dönem tarikata katılsa da daha sonra sırtını döndü.

    Tom Cruise
    © AFP 2019 / Thomas SAMSON
    Eski Scientology üyesinden Tom Cruise iddiası: Sevgilisi olmak için seçmeler yapılıyordu
    Eski üyelerinin verdiği bilgiye göre, dünyanın en katı tarikatlarından biri olarak bilinen Scientology, bu inancı benimsemeyen kişilerle yakın ilişki kurmayı yasaklıyor.

    Çocuklarının büyümesini uzaktan izlemek durumunda kalan Kidman, kızı Isabella’nın 2015 yılında Londra’da yapılan düğününe de bu şehirde olmasına rağmen davet edilmemişti. Benzer şekilde Connor’ın nişan töreninden de uzak tutulduğu iddia edilmişti.

    Ancak Isabella yakın zamanda çıkardığı bir moda koleksiyonuna annesinden soyadından esinlenerek ‘Bella Kidman Cruise’ adını vermişti. Bu da ‘zeytin dalı uzattığı’ şeklinde yorumlanmıştı.

    Daha sonra şarkıcı Keith Urban ile evlenen Nicole Kidman, bu evliliğinde Sunday (10) ve Faith (8) adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Tom Cruise ise yine oyuncu olan Katie Holmes ile evlenerek Suri (12) adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

    Etiketler:
    Tarikat, Connor ve Isabella, Scientology, Tom Cruise, Nicole Kidman
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