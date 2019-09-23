PS5, PS4 kadar boşa enerji harcamayacak

Sony Interactive Entertainment’ın Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, oyun endüstrisinde sürdürülebilirliği artıracak yeni Planet for Play planları hakkında bilgiler verdi.

Shiftdelete'nin aktardığına göre PS5’i daha verimli hale getirmek isteyen şirket, bileşenlerin tek bir tabaka üzerinde tutulduğu yonga sistemini kullanacak. Ayrıca, enerji tasarrufu sağlayan askıya alma modu da yeni konsol ile birlikte gelecek. Bu mod kullanıcıların cihazlarında daha başarılı bir enerji tasarrufu elde etmesini sağlayacak. Bu enerji tasarrufunun 0.5W seviyesinde olduğu söyleniyor.

Sony‘nin açıklamasına göre, bir milyon kullanıcının bu güç tasarrufu özelliğinden faydalanması sonucunda, ABD‘deki ortalama 1000 evin kullanımına eşdeğer miktarda enerji tasarrufu sağlanacak.

Konsolunda enerji tasarrufuna odaklanan şirket, aynı amanda oyun servislerinin karbon ayak izine de bakıyor ve veri merkezlerinin enerji verimliliği ile ilgili aldığı önlemleri değerlendiriyor.

Sony, iklimi nötr hale getirmek için çaba gösteren şirketlerden yalnızca biri. Aynı şekilde, Amazon’un, Google’ın ve Facebook’un da bu konuyla ilgili çalışmaları olduğu biliniyor.

PS5'in piyasaya ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor. PS4‘ten daha çevreci olacak olan konsolda AMD Ryzen CPU ve özel bir GPU kullanılacak. Konsol, PS4 oyunları ve PlayStation VR için geride dönük uyumluluk sunacak. Depolama tarafında sabit disk yerine SSD kullanılması yükleme sürelerini artıracak. Ayrıca daha net ve temiz görüntü için konsolda ışın izleme teknolojisi kullanılacak.