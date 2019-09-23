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22:58 23 Eylül 2019
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    LGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü

    Müslüman LGBT olmayı kutlamaya yönelik ilk Onur Festivali

    © REUTERS / Osman Orsal
    Yaşam
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    Imaan isimli İngiliz STK, gelecek yıl Londra'da Müslüman LGBT olmayı kutlayan bir Onur Festivali düzenlemeye hazırlanıyor.

    İngiltere'de 1999 yılından beri cinsellik ve cinsel kimlik ile İslam inancını uzlaştırma amacıyla faaliyet gösteren Imaan isimli sivil toplum kuruluşu, gelecek yıl Londra'da ilk kez Müslüman LGBTQI olmayı kutlamak için bir Onur Festivali düzenleyeceğini duyurdu.

    Imaan'ın açıklamasında hala pek çok Müslüman LGBTQI üyesinin topluluktan dışlanmış, tecrit edilmiş halde sıklıkla homofobik, bifobik, transfobik ve İslamofobik kötü muameleyle karşılaştığı vurgulandı. 

    Müslüman LGBTQI toplumu üyelerinin karşı karşıya kaldığı kötü muamelenin durmasına yardımcı olmak için kendi 20. kuruluş yıldönümünde eşi benzeri görülmemiş bir festival düzenlemeyi planladığını belirten Imaan, böylelikle insanların biricik kimliklerini kutlayarak dünyaya biraz neşe getirme arzusunu ifade etti. 

    The Independent'a konuşan Imaan sözcüleri Müslüman LGBTQI'ye adanmış bir festivalin öneminin altını çizdi.

    Imaan, "Müslüman LGBTQI İslamofobi ile homofobinin yaylım ateşi arasında kaldığından, insanların kimlikler arasında tercih yapmak zorunda hissetmeyecekleri, tersini söyleyenlerin baskısı altında kalmadan hem LGBTQI hem de Müslüman olabileceği güvenli ve kapsayıcı uzam sağlamak istiyoruz" vurgusu yaparak ekledi:

    "Festivalimiz İngiltere çapında LGBTQI üyesi Müslümanların hem ibadetini yerine getiren Müslüman hem de LGBTQI olduğu için özür dilemeden güçlenmesi ve faaliyete geçmesi için uzam sağlayacak."

    Müslümanlar arasında etnik köken ve dil açısından çeşitlilik olduğunu ve bu çeşitliliğin cinsiyet ve cinselliği de kapsadığını belirten Imaan "İngiltere'de kimse İslam'ı kilit altına alamaz, biz aynı zamanda LGBTQI olan Müslümanlarız" dedi. 

    Imaan'ın yönetim kurulunda yer alan lezbiyen hakları savunucusu Anjum Mauj da Metro'ya konuştu. STK'nın Müslüman LGBTQI'ye verdiği desteğe rağmen çoğunun cinsel kimliklerini açıklayamadığını aktaran Mauj, bu festivalin ötekileştirilmiş insanlara bir ses vereceğini ve bu yüzden çok önemli olacağını dile getirdi.

    Festivali finanse etme amacıyla geniş bir yelpazede dost kişi ve topluluklardan bağış toplamak için kampanya yürüten Imaan, 5 bin sterlin toplama hedefiyle kitlesel fonlama sayfası açtı. Şimdiki halde 3370 sterlin geldi. 

     

     

     

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