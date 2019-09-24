Kanada'da iki grizli ayısı yol ortasında kapıştı

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde, iki grizli ayısının yol ortasındaki kapışması kameraya yansıdı.

NDTV’nin aktardığına göre, Kanadalı Cari McGillivray’in paylaştığı videoda, iki hayvanın önce birbirine kükrediği ardından birbirine girdiği görülüyor.

Arka planda beliren kurt uzaktan kapışmayı izliyor. Video, iki ayının operatörün üzerine koşmasıyla son buluyor.

Video kısa zamanda 2 milyon izlenme aldı.

Vancouver Sun’ın haberine göre, Britanya Kolumbiyası Doğa Koruma çalışanları, bu yıl ayılarla insanlar arasında yaşanan vaka sayısının rekor sayıya ulaştığını açıkladı. Yetkililer, yerel sakinlerden ev dışında çöp ve gıda kalıntılarını bırakmama çağrısında bulundu.