Messi ödül aldı, Ronaldo evinden paylaşım yaptı: Her şeyi yapamazsın ama hayallerin için elinden geleni yap

Ödülü kazanamayan Cristiano Ronaldo ise, ödül törenine katılmadı ve Instagram hesabından evinde kitap okuduğu bir fotoğraf paylaştı.
Ronaldo, paylaşımında "Sabır ve sebat, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın, ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve aklınızda bulundurun, geceden sonra daima şafak gelir" ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Paciência e persistência sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR
'TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ'
Öte yandan, Portekiz milli takımı da Messi'nin ödül almasından kısa bir süre sonra Ronaldo'nun fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda, Ronaldo için "Tüm zamanların en iyisi" ifadeleri kullanıldı.
.@Cristiano pic.twitter.com/tASzCHHcMP— Portugal (@selecaoportugal) September 23, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)