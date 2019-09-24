Demi Moore: 15 yaşındayken annemin para aldığı bir adam tarafından tecavüze uğradım

ABD'li oyuncu Demi Moore, 15 yaşındayken bir adamın annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

ABC televizyon kanalının Good Morning America (Günaydın Amerika) programına konuk olan 56 yaşındaki Hollywood yıldızı Moore, çocukluğuna ve hayatındaki dönüm noktalarına değindi.

Program sırasında sunucu Diane Sawyer, Moore'un hayatını anlattığı 'Inside Out' isimli kitabından çarpıcı bir bölümü ekranlara getirdi.

Kitapta, Moore'un alkolik olan annesinin kendisini 'erkeklerin dikkatini çekmek için' barlara götürdüğü bilgisi yer alıyor.

Devam eden satırlarda ise Moore'un 15 yaşındayken bir gün eve geldiğinde yetişkin bir adamla karşılaştığı ve onun tecavüzüne uğradığı yazıyor.

​Moore kitapta adamın kendisine tecavüz ettikten sonra ise 'Annen tarafından 500 dolara satılmak nasıl bir duygu?' diye sorduğunu anlatıyor.

.@GMA EXCLUSIVE: “I made up about that that I wasn’t wanted … I didn’t deserve to be here.” @justdemi speaks to @DianeSawyer about dealing with her parents’ alcoholism and learning the man she knew as her father was not her biological dad. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/dsqRJUs5u9 — Good Morning America (@GMA) September 23, 2019

'ANNEM BENİ TEHLİKEYE ATTI'

Videonun bitmesinin ardından stüdyodaki iki kadının da gözleri dolarken, sunucu Sawyer, Moore'a 'O gün o kişinin evden çıkmadan önce söylediklerinin doğru olduğuna inanıyor musun?' sorusuna ise "Kalbimin derinliklerinde buna inanmıyorum. Bunun sıradan bir pazarlık sonucu olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de annem bu adama kapıyı açtı, beni de tehlikeye attı" diye cevap verdi.

Moore, kitabında ayrıca, annesinin 12 yaşındayken intihar etmeye çalıştığını da anlatıyor "Onu hayata tutunmaya ikna eden bendim. Ağzına attığı hapları küçük parmaklarımla çıkarmıştım" diyor.

Moore kitabında 1980'li yıllarda uyuşturucu bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi de anlatıyor.

1990'lı yıllarda Hollywood'un en büyük yıldızlarından birisi olan Demi Moore, Hayalet (Ghost) ve Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) gibi filmlerdeki performanslarıyla önemli başarılar yakalamıştı.