Oktoberfest başladı: Alman yargısı 'Akşamdan kalmalık da bir hastalıktır' dedi

Almanya'da her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı ve 7.7 milyon litre biranın tüketildiği Oktoberfest'in başlamasından bir kaç gün sonra mahkemeden "Akşamdan kalmalık hali bir hastalıktır" kararının çıkması dikkat çekti.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te eylülün son günlerinden başlayarak ekimin gelişini kutlayan Oktoberfest, bu yıl 21 Eylül'de başladı ve geleneksel olarak gelecek ayın ilk pazarını görüp 6 Ekim'de sona erecek.

Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı ve 7.7 milyon litre biranın tüketildiği Oktoberfest'in başlamasından bir kaç gün sonra bir Alman mahkemesinden "Akşamdan kalmalık hali bir hastalıktır" kararının gelmesi dikkat çekti.

Karara vesile olan ise akşamdan kalmalık halini ortadan kaldırdığını iddia ederek sıvı ve suda eritilen toz madde satan bir şirkete sağlık alanında yasadışı iddialarda bulunduğu gerekçesiyle açılan dava.

Almanya'nın Hessen eyaletinin en büyük kenti Frankfurt'taki mahkeme, bedenin normal işleyiş durumunun yorgunluk ve bulantı dahil sekteye uğramasının hastalık tanımına dahil olduğunu hükmetti.

Davalı şirket sattığı maddelerle bu halleri tedavi ettiği iddiasında.

Frankfurt'taki mahkeme ise akşamdan kalmalık pratikte hastalık olduğundan şirketin tedavi edebildiğini iddia edemeyeceğine hükmetti.

Üst bölgesel mahkeme kararında denildi:

"Gıda ürünleri ve içeceklerin hastalık önleyici, tedavi edici, şifalandırıcı olarak reklamı yapılamaz."

"Bir gıda ürünüyle ilgili enformasyonda bir insan hastalığını önlediği, tedavi ettiği, şifalandırdığı iddiasında bulunamaz."

"Hastalık denilince, bedenin normal durumunun veya normal faaliyetlerinin ufak çaplı ya da geçici sekteye uğramaları da anlaşılır."

Karar, 186'ıncı Oktoberfest'in cumartesi Münih'te başlamasından birkaç gün sonra açıklandı.