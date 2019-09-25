Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli: Hastalığa yakalanan insan sayısında 17 milyonluk azalma yaşanabilir

Bilim ve Gelecek'te yer alan habere göre ayrıca, ABD’de bulunan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından, yüzde 75 etkinlik oranına sahip ve grip enfeksiyonlarında büyük oranda azalma yaşatacak evrensel grip aşısı geliştirildi. Bu aşının geliştirilmesinin ardından araştırmacılar, evrensel bir grip aşısının kullanımı yoluyla kaç kişinin enfeksiyon riskinden kurtulacağını inceledi. Bilim insanları, bu aşı yoluyla ne kadarlık bir tasarruf sağlanacağına da odaklandı.
Raporda, mevcut aşıların yüzde 10’u evrensel bir aşı ile değiştirildiği takdirde, hastalığa yakalanan insan sayısında her yıl yaklaşık 5.3 milyonluk bir azalma gözleneceği ve ölen kişi sayısında yaklaşık olarak 6.300 kişilik bir düşüş yaşanacağı kaydedildi. Sağlık giderlerine de odaklanan ekip bu yolla yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini ifade etti.
İstatistiksel çalışmalarına devam eden ekip, mevcut aşıların tamamının evrensel bir grip aşısıyla değiştirilmesi durumunda enfeksiyon yaşayan insan sayısında 17 milyonluk azalma ile 19.500 daha az ölüm yaşanacağının altını çizdi. Enfeksiyon ve ölüm gibi durumların, sağlık giderlerini doğrudan etkilediğini ifade eden araştırmacılar, hazırladıkları matematiksel model ile evrensel bir grip aşısının etkilerinin uzun vadede artacağını ifade ediyorlar.
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