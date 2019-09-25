Fransa'da çatıdan kurtarılan panter bu kez de hayvanat bahçesinden çalındı

Fransa’nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında açık bir pencereden çatıya tırmanmasıyla gündeme gelen siyah panter, dün tutulduğu Maubeuge Hayvanat Bahçesi’nden kaçırıldı.

Görevliler, sabah panterin kafesinin kapısını açık bulduklarını belirtti. Hayvanın güçten düşmüş olabileceği uyarısında bulunan görevliler, sağlığından endişe ettiklerini dile getirdi.

Kasabanın Belediye Başkanı Arnaud Decagny, “Tek hedef panterdi” derken şüphelilerin güvenlik sistemini ve kilitleri aşmak için ‘hatrı sayılır’ bir çaba harcamış olduklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki 6 aylık dişi siyah panter, itfaiye ekiplerinin iki saatlik bir mücadelesi sonucunda sakinleştirici iğneyle vurularak yakalanabilmişti. Panterin, ülkeye yasadışı yollardan sokulduğu iddia ediliyordu.