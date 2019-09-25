Kayıt
16:53 25 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    estetik ameliyat

    500'den fazla Hollandalı kadın kampanya başlattı: 'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'

    © Flickr /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    İstanbul'da kalça ve göğüs düzeltme, yağ aldırma (liposuction) gibi bir dizi estetik operasyon geçiren 545 Hollandalı kadın, internet üzerinden bir kampanya başlatarak, "Türk hekimler tarafından sakat bırakıldıklarını" savunuyor.

    Melissa Ede
    Twitter
    İngiliz kadın, piyangodan çıkan 4 milyon sterlini estetiğe harcıyor
    BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, 'Ucuz fiyat avantajı' nedeniyle İmed İstanbul adlı estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirten Hollandalı kadınlar, kliniğin adına göndermede bulunarak, 'İemand met een drama' yani 'Acılı insanlar' adıyla Facebook'ta bir grup oluşturdu.

    Grubun kurucusu Cheyenne adlı kadın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Zübeyde Akdaş'ın sahibi olduğu kliniğin, Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirterek, bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için bu grubu oluşturduklarını vurguladı.

    Ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları bulunmadığına işaret eden Hollandalı kadın, bu nedenle mağdurların, 'başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek' amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldığını anlattı.

    Grubun üye sayısı şu anda bine yaklaşmış durumda.

    Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık" başlığıyla verdiği haberde, İmed İstanbul'da estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktardı.

    'İKİ FARKLI KALÇA İLE YÜRÜYORUM'

    Grubun kurucusu Cheyenne, düz bir karın ve sırt ile şekilli kalça hayali ile İstanbul'a gittiğin belirterek, ameliyattan sonra tamamen farklı bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

    Cerrahın, 'kalça yapısındaki bozukluk nedeniyle ameliyatın başarısız olduğunu' söylediğini aktaran Hollandalı kadın, "Şimdi sadece sakat değil aynı zamanda iki farklı kalça ile yürüyorum ve param uçtu gitti" dedi.

     

    © Fotoğraf : De Telegraaf
    Cheyenne (solda) ile Joan Yard

    Jacky van den Berg adlı kadın da, "rüya gibi bir görünüm" için yağ aldırma operasyonu yaptırdığını, ancak şu anda vücudundan utandığını anlattı. Van den Berg, ameliyathanede aynı anda iki kişinin birden operasyon geçirdiğini söyledi.

    İstanbul'da göğüs ameliyatı olan Joan Yard adlı kadın ise, istediği ölçülerin üzerinde slikon enjekte edildiğini ve şuanda kollarını yukarıya kaldıramadığını savundu.

    © Fotoğraf : De Telegraaf
    Jacky van den Berg

    Hollanda Tüketici Platformu'ndan Sietske Atsma, sosyal medya üzerinden etkili reklam yapan yabancı klinikler konusunda insanları uyardıklarını söyledi. Atsma'ya göre, bu tür klinikler "akran baskısı" etkisindeki genç yetişkinleri hedef seçiyor.

    Astma, genellikle düşük bütçeye sahip olan ve daha az yan etki korkusu taşıyan genç yetişkinlerin, "ucuz operasyon ve güzel bir tatil" hayali nedeniyle savunmasız bir grup haline geldiğini vurguladı.

    'HOLLANDA'DA 8 BİN, TÜRKİYE'DE 3 BİN EURO'

    'Barbie'ye benzemek için son 1 yılda 15 ameliyat oldu
    © Fotoğraf : Instagram/Andrea Ivanova
    'Barbie'ye benzemek için son 1 yılda 15 ameliyat oldu
    Tüketici Platformu yetkilisi, Türkiye'de saç ekiminin nispeten sorunsuz olduğunu ancak yetersiz tedavi ve yan etki konusunda da çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

    Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başarısız plastik cerrahinin düzeltilmesi konusunda uzman olan dermatolog Peter Velthuis, "Güzel bir tatil ve düşük fiyatlar çok cazip. Hollanda'da 8 bin euro olan bir ameliyat Türkiye'de 3 bin euroya yapılıyor" diye konuştu.

    Kızıl Haç Hastanesi plastik cerrahi uzmanı Wouter van der Pot, aynı anda iki hastanın aynı ameliyathanede bulunmasının söz konusu olmaması gerektiğinin altını çizerek, estetik operasyonların yapıldığı alanın, tamamen steril olması gerektiğini belirtti.

    Hollanda Estetik Plastik Cerrahi Derneği (NVEPC) Başkanı Ali Pirayesh, Hollanda'da plastik cerrahi uzmanlarının tecrübeleri ve muayenehane denetimleri konsundaki bilgilerin ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, yurtdışındaki uzmanların özelliği konsunda yeterli bilgi bulunmadığını savundu.

    Yurtdışındaki bir çok kliniğin, aynı amda çok şey yaptığını söyleyen Pirayesh, bunun da büyük bir komplikasyon riski yarattığını dile getirdi. Ali Prayesh, "Elbette yurtdışında da mükemmel klinikler var ama onlar da genellikle buradakiler kadar pahalı" dedi.

    KLİNİK İDDİALARI REDDETTİ

    ameliyat
    © Sputnik / Varvara Gert'e
    Yargıtay: Genel cerrah estetik yapamaz
    Suçlamaların hedefindeki İmed İstanbul adlı kliniğin sahibi Zübeyde Akdaş, iddiaları reddeti. Akdaş, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, mağdur olduğunu söyleyen kadınların şikayetlerinin 'sağlıksız bir yaşam tarzından kaynaklandığını' savundu.

    Akdaş, "Her yağ aldırma ameliyatından sonra masaj yapmanızı, sportif yaşamanızı ve korse takmanızı öneriyoruz" dedi. Akdaş, kişisel davalar konsunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

    Cerrah Wouter van der Pot ise, yağ aldırma operasyonu sonrası ortalama 6 hafta boyunca korse takılması gerektiğinin doğru olduğu görüşünde.

    Ancak van der Pot'a göre, Hollanda'da doktor ile ameliyat olan kişi arasında uzun süre tartışılıyor. Ama uçağa binip, ameliyat olup dönen Hollandalı kadınlar, sadece operasyon günü dışında doktoru bir daha görmüyor.

    Etiketler:
    Kampanya, Kadın, Hollanda, Estetik Operasyon, Estetik ameliyat, Estetik cerrahi, estetik, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, birbirinden güzel modeller göz alıcı iç çamaşırlarıyla podyumdaydı.
    Paris Moda Haftası’ndaki Etam iç çamaşırı defilesinden kareler
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet