'Yüzyılın sonunda buğday tarlalarının yüzde 60'ı yok olacak ve gıda kıtlığı yaşanacak'

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle yaşanacak kuraklığın 21. yüzyılın sonuna kadar buğday tarlalarının yüzde 60'ını tahrip ederek gıda kıtlığı ve istikrarsızlığa yol açacağı konusunda uyarıyor.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, Science Advances dergisinde yayımlanan makalede iklim bilimciler, birçok ülkede temel gıda maddesi olan buğday üretiminde yaşanacak "benzeri görülmemiş" bunalıma karşı hazırlık yapılması gerekliliğinin altını çizdi.

Araştırmacılar, küresel ısınmayı 2 santigrat derecede sınırlama hedefine ulaşılsa bile, olumsuz etkilerinin 2041 ila 2070 yılları arasında iki katına çıkacağını söyleyerek çiftçilere mevcut suyu daha verimli bir şekilde kullanma ve ekim planlarını değiştirme çağrısı yaptı.

Makalede, "Olumsuz aşırı havaların kapsamı ve sıklığındaki artış ile üretim kısmında buna bağlı şoklar benzeri görülmemiş şekilde gerçekleşebilir" ifadelerine yer verilirken araştırmacılardan Petr Havlik, yüzyılın ortasından itibaren bundan en çok etkilenecek bölgenin Afrika kıtası olacağını söyledi.

Avusturya Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'de Başkan Yardımcısı Havlik'e göre, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya kuraklıktan ciddi şekilde etkileneceğini öne sürdü.

Havlik, Afrika'nın buğday üretiminde öncü bir ülke olmadığını ancak mahsulün 2050 itibariyle 2 katına çıkacak olan kıta nüfusunun tükettiği kalorinin yüzde 14'ünü sağladığını söyledi.